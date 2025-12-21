Sydney Sweeney wünscht sich noch weitere "Housemaid"-Filme

Sydney Sweeney (28) macht den Fans Hoffnung: Die Schauspielerin hat bei der New-York-Premiere von "The Housemaid" gegenüber dem Magazin People verraten, dass sie ihre Rolle als Hausangestellte Millie nur zu gern fortsetzen würde. In dem neuen Psychothriller von Regisseur Paul Feig (63) ist Sydney aktuell im Kino zu sehen – und sie klingt heiß auf mehr. "Ich war so ein riesiger Fan der Bücher, also wäre ich genauso glücklich wie alle anderen, wenn weitere Housemaids zum Leben erweckt würden", sagte Sydney. Millie beschrieb sie als "temperamentvoll" und "kämpferisch". Ihre klare Ansage: Sie liebe Filme, "die weibliche Wut vollständig umarmen". Ob die Geschichte weitergeht, hängt nun am Publikum in den Kinos.

Autorin Freida McFadden hat die Vorlage für reichlich Stoff bereits geliefert. Nach dem Bestseller von 2022 folgten die Fortsetzungen "The Housemaid’s Secret" und "The Housemaid Is Watching", dazwischen die Kurzgeschichte "The Housemaid’s Wedding". Freida zeigte sich bei People begeistert von der Aussicht auf mehr: "Das wäre ein Traum. Ich weiß, dass Paul Feig im Sequel einen erstaunlichen Job machen würde. Er ist unglaublich", sagte die Schriftstellerin. Regisseur Paul, bekannt für "A Simple Favor", gab sich ebenfalls offen – mit einer Bedingung: Ein Sequel sei drin, "wenn die Leute ins Kino gehen und es möglich machen", erklärte er. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig ihm die Nähe zur Buchvorlage sei, auch wenn er für die Leinwand an einigen Stellen filmischer erzählt habe.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte Amanda Seyfried (40) im Gespräch mit Who What Wear ihr Mitgefühl für Co-Star Sydney Sweeney geäußert. Die Schauspielerin betonte, dass Sydney einem medialen Druck ausgesetzt sei, den sie selbst in jungen Jahren nicht erlebt habe. "Sie hat ein Rampenlicht, das ich nie hatte und nie wollte", erklärte Amanda. Trotz Sydneys Stärke habe sie das Bedürfnis verspürt, sie beschützen zu wollen. Besonders während der Dreharbeiten zu "The Housemaid" sei die Verbindung zwischen den beiden eng geworden. Auch abseits der Kamera wuchs die Freundschaft der Schauspielerinnen schnell.

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Getty Images Amanda Seyfried, Paul Feig und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "The Housemaid" in Las Vegas, April 2025

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney am TCL Chinese Theatre bei der Premiere von "The Housemaid", Dezember 2025