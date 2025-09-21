Kim Virginia und Nikola Glumac heiraten live auf Instagram

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans mitten ins Hochzeitsfieber katapultiert! Die beiden Reality-TV-Stars planen eine spontane Blitzhochzeit in Las Vegas – und das live auf Instagram. Nach ihrer kürzlichen Verlobung soll nun alles ganz schnell gehen. Mit jeder Menge Chaos und ohne großen Plan wollen sie ihre Hochzeit zusammen mit ihren Fans organisieren, die bei jedem Schritt mitentscheiden können. Ob Elvis-Kapelle oder Drive-Thru-Hochzeit, Hangover-Style-Junggesellenabschied oder Tortenverkostung – die Follower sind in Echtzeit dabei, wenn das Paar sich das Ja-Wort gibt.

In ihrem Ankündigungspost auf Instagram ließen Kim und Nikola dabei mehr als nur ein wenig Vorfreude durchblicken. "Wir stellen mit euch zusammen die gesamte Hochzeit auf die Beine und sind in nicht allzu langer Zeit offiziell Mann und Frau!", schrieben sie. Die kommenden Tage in Las Vegas versprechen vor allem eins: ein buntes Hochzeitschaos. Fans dürfen sich auf humorvolle Highlights freuen, wie die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid oder Nikolas mögliche Anproben "fragwürdiger Anzüge". Und vor allem steht die Frage im Raum, ob die beiden sich am Ende für eine romantische Elvis-Zeremonie oder eine schnelle Zeremonie im Drive-Thru entscheiden.

Dass bei diesem Paar nicht immer alles reibungslos verläuft, ist hinlänglich bekannt. Noch vor wenigen Tagen sorgte Nikola bei der Verlobung für Schlagzeilen, als der für Kim bestimmte Ring bei einer Jetski-Tour im Meer versank. Trotz all des Chaos und kleiner Missgeschicke scheint das Paar ihren Humor, der sie gemeinsam durch jede Herausforderung trägt, nicht zu verlieren. Diese Spontanität und Lebensfreude haben Kim und Nikola auch zu Lieblingen ihrer Fangemeinde gemacht. Bleibt abzuwarten, ob auch die Hochzeit am Ende genauso turbulent wird wie die Verlobung und ob das Instagram-Publikum die beiden sicher ins Eheleben begleiten kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025