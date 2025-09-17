Nikola Glumac fiel der Verlobungsring beim Antrag ins Meer

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) verlobten sich genau so, wie viele ihrer Fans es wohl erwarten: mit jeder Menge Chaos. Am Dienstag teilten die beiden Realitystars stolz, dass sie sich zum zweiten Mal verlobt haben. Nikola ließ sich dafür etwas Besonderes einfallen und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen bei einer Jetski-Tour. Doch wie Kim ihrer Community jetzt bei Instagram erzählt, ging dabei etwas ganz Wichtiges verloren. Sie postet ein Video von dem besonderen Moment, das deutlich zeigt, wie Nikola der wertvolle Verlobungsring ins Meer fällt. "Vom Traum zum Albtraum. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Nikola für diesen Ring bezahlt hat. Wir waren seit Monaten zusammen am Schauen, für den perfekten Ring... Ab dann ist alles nur noch schiefgegangen. Der komplette Tag war an Chaos nicht zu übertreffen", meint die Influencerin. Auch Nikola ist tief enttäuscht: "Ich habe alles so lange geplant und meine ganzen Ersparnisse ausgegeben, um den Ring zu kaufen und Kim glücklich zu machen..."

Wiedergefunden haben die beiden den Ring nicht – für die Hochzeit müssen sie sich jetzt etwas anderes einfallen lassen. Fast genauso fassungslos wie Kim selbst sind auch ihre Fans und Reality-Kollegen. In den Kommentaren unter ihrem Post sammeln sich sprachlose Fans. Die Sprachlosigkeit der Fans liegt allerdings weniger an dem Verlust des Rings als an dem erneuten Drama: Die meisten nehmen den beiden nicht ab, dass die Situation tatsächlich echt ist. "Immer Drama... Langsam wird es echt schlecht", meint ein User. Ein anderer schreibt: "Wie schlecht geschauspielert. Schlimmer als Berlin - Tag & Nacht." Ein weiterer stellt fest: "Wenn er ihr einen Antrag macht, so wie in dem Video vorher gezeigt, wie kommt es dann zu dieser Situation? Das schreit ja schon nach Schauspielerei hoch zehn! Er hat ihn ihr ja angesteckt, wie man gesehen hat."

Kim und Nikola lassen sich von der Fankritik aber offenbar nicht beirren und freuen sich riesig über die Verlobung. Verkündet haben sie es erst vor wenigen Tagen im Netz und die zukünftige Braut war eindeutig hin und weg. "Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin: heulend auf dem Jetski", meinte sie in einem Post. Die Community war weniger ergriffen – vor allem, weil Kim eine erneute Verlobung mit dem gebürtigen Serben nach einer hochdramatischen Trennung eigentlich ausgeschlossen hatte. Der Antrag wurde diesmal eher gehässig, mit Sätzen wie "Nicht schon wieder", "Die beiden kann man nicht mehr ernst nehmen" oder "Vom Puppenstüble zum Kasperletheater" kommentiert.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars