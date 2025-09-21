Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Klaas Heufer-Umlauf
Klaas Heufer-Umlauf blickt kritisch auf seine TV-Anfänge

Klaas Heufer-Umlauf blickt kritisch auf seine TV-Anfänge

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Klaas Heufer-Umlauf (41), bekannt als einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands, hat sich in einem Interview mit dem Magazin Stern überraschend selbstkritisch gezeigt. Der Moderator, der durch seine Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt (46) zahlreiche Kultshows prägte, sprach nun über problematische Momente aus seiner TV-Karriere. Besonders ein Vorfall aus dem Jahr 2012, bei dem Klaas Joko während einer Sendung aufforderte, eine Messe-Mitarbeiterin unangemessen zu berühren, beschäftigt ihn rückblickend: "Das ist damals wie heute absolut falsch und ist nur durch fehlende Sensibilität und Bewusstsein für Grenzüberschreitung passiert." Klaas bezeichnet solche Momente als "sehr problematisch" und "nicht wiedergutzumachen".

Im Gespräch betonte der Moderator, dass er aus diesen Fehlern gelernt habe. Ein Bewusstsein für die Problematik sei nicht von einem Tag auf den anderen entstanden, vielmehr handle es sich um einen Prozess: "Zum Glück habe ich danach Leuten zuhören dürfen, die mehr Ahnung hatten als ich", erklärte Klaas. Spätestens durch diese Gespräche wurde dem TV-Star klar, dass er keinen Humor mehr betreiben möchte, der auf Kosten anderer geht. Stattdessen liegt sein Fokus heute auf Witzen, die aus der Situation oder aus dem eigenen Ich entspringen. Er äußerte auch Unbehagen gegenüber dem klassischen Konzept der Late-Night-Show, das oft auf derartigen Witzen basiert.

Klaas begann seine Karriere in den 2000ern und avancierte schnell zu einem der beliebtesten TV-Gesichter in Deutschland. Doch trotz Mega-Erfolg zeigt sich der Moderator heute reflektiert. Die Fähigkeit, Fehler einzugestehen und dazuzulernen, scheint für den Moderator ein zentraler Bestandteil seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung geworden zu sein. Mit seinem Fokus auf originellen Humor und dem Abschied von vermeintlichem Klamauk setzt Klaas ein Zeichen und beweist, dass auch langjährige TV-Größen Verantwortung übernehmen können.

Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln
Getty Images
Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024
Getty Images
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben / Jens Hartmann
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf
Steht ihr hinter Klaas’ Kurswechsel weg von Humor auf Kosten anderer?
In diesem Artikel