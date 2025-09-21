Klaas Heufer-Umlauf blickt kritisch auf seine TV-Anfänge

Klaas Heufer-Umlauf (41), bekannt als einer der erfolgreichsten Entertainer Deutschlands, hat sich in einem Interview mit dem Magazin Stern überraschend selbstkritisch gezeigt. Der Moderator, der durch seine Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt (46) zahlreiche Kultshows prägte, sprach nun über problematische Momente aus seiner TV-Karriere. Besonders ein Vorfall aus dem Jahr 2012, bei dem Klaas Joko während einer Sendung aufforderte, eine Messe-Mitarbeiterin unangemessen zu berühren, beschäftigt ihn rückblickend: "Das ist damals wie heute absolut falsch und ist nur durch fehlende Sensibilität und Bewusstsein für Grenzüberschreitung passiert." Klaas bezeichnet solche Momente als "sehr problematisch" und "nicht wiedergutzumachen".

Im Gespräch betonte der Moderator, dass er aus diesen Fehlern gelernt habe. Ein Bewusstsein für die Problematik sei nicht von einem Tag auf den anderen entstanden, vielmehr handle es sich um einen Prozess: "Zum Glück habe ich danach Leuten zuhören dürfen, die mehr Ahnung hatten als ich", erklärte Klaas. Spätestens durch diese Gespräche wurde dem TV-Star klar, dass er keinen Humor mehr betreiben möchte, der auf Kosten anderer geht. Stattdessen liegt sein Fokus heute auf Witzen, die aus der Situation oder aus dem eigenen Ich entspringen. Er äußerte auch Unbehagen gegenüber dem klassischen Konzept der Late-Night-Show, das oft auf derartigen Witzen basiert.

Klaas begann seine Karriere in den 2000ern und avancierte schnell zu einem der beliebtesten TV-Gesichter in Deutschland. Doch trotz Mega-Erfolg zeigt sich der Moderator heute reflektiert. Die Fähigkeit, Fehler einzugestehen und dazuzulernen, scheint für den Moderator ein zentraler Bestandteil seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung geworden zu sein. Mit seinem Fokus auf originellen Humor und dem Abschied von vermeintlichem Klamauk setzt Klaas ein Zeichen und beweist, dass auch langjährige TV-Größen Verantwortung übernehmen können.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf