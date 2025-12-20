Großer Plan: Joko & Klaas nutzen 15 Minuten Sendezeit nicht

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) ließen ihre heiß erkämpften 15 Minuten Sendezeit einfach sausen – und das pünktlich zur Primetime. Nach ihrem Sieg bei Joko & Klaas gegen ProSieben meldete sich das Duo am Abend live aus Unterföhring, nur um den Coup zu verkünden: Heute keine volle Viertelstunde, stattdessen ein kurzer Auftritt und ein großes Versprechen. Schon tagsüber hatten die Moderatoren auf Instagram getrommelt, dass es "nicht die ganze Zeit" brauche. "Wir brauchen nicht die ganze Zeit heute, und je kürzer wir es heute Abend halten, desto besser für das, was dann kommt", sagte Joko in einer Story. Klaas sprach von einer "komplizierten Sache", die "ein bisschen stressig" werde. Ort, Zeit, Team – alles steht, nur das Programm blieb ein Geheimnis.

Nach fünf kompakten Minuten live war klar, worauf sie hinauswollen: Die gewonnenen 15 Minuten werden nicht verbrannt, sondern verschoben – und zwar auf den größten Fernsehmoment des Jahres. Unter dem Titel "Silvester mit Joko & Klaas – Der Countdown" kapern die beiden am 31. Dezember ab 23:45 Uhr das Programm von ProSieben und wollen die Zuschauer bis ins neue Jahr begleiten. In der Programmplanung war "Joko & Klaas LIVE" bereits vorab nur mit 20:15 bis 20:20 Uhr markiert – ein Hinweis, der die Gerüchteküche zusätzlich anheizte. Ob angesparte Minuten, versteckte Hinweise oder eine Schatzsuche: Die Fans tippten wild. Offiziell verrieten die Entertainer lediglich, dass sie "mitten in den Vorbereitungen zum Jahreswechsel-Silvesterprogramm" stecken. Klaas versprach im On-Air-Teaser: "Es wird gigantisch." Wie genau sie die Minuten verrechnen und was auf dem Sender tatsächlich passiert, heben sie sich bis zum großen Abend auf.

Joko und Klaas, die seit Jahren für ihren Einfallsreichtum auf ProSieben bekannt sind, haben ihre gewonnenen Sendezeiten in der Vergangenheit bereits für eine breite Palette von Aktionen genutzt – von ernsten Themen wie Flüchtlingshilfe bis hin zu humorvollen Spielereien. Der angekündigte Silvester-Countdown zeigt, wie engagiert und ideenreich die beiden noch immer arbeiten. Besonders auffällig ist dabei ihre Fähigkeit, das Publikum mit überraschenden Aktionen und unkonventionellen Konzepten zu fesseln. Silvester mit Joko und Klaas, die ihr Publikum 2026 mit einem neuen Show-Konzept überraschen wollen, verspricht, eine weitere eindrucksvolle Erinnerung an ihre Kreativität zu werden.

IMAGO / Gartner Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, 2024

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024

© Joyn / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

