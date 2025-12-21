Günther Jauch telefoniert als Donald Trump bei WWM-Joker

Ein unverhofftes Joker-Chaos im großen Wer wird Millionär?-Weihnachtsspecial sorgte für Gelächter: Moderator Günther Jauch (69) will für eine Kandidatin den Telefon-Joker ziehen und wählt Professor Oliver Scholz, einen Experten für Wirtschaft und Politik. Doch bevor die Leitung steht, fordert eine automatische Ansage den Namen des Anrufers – live im Studio, am Montagabend in Köln-Hürth, vor Publikum und mit sichtlich überraschter Kandidatin an Günthers Seite. Der Moderator erlaubte sich einen Scherz und meldete sich kurzerhand als "Donald Trump aus Köln-Hürth". Das Studio lachte, der TV-Profi grinste, und die Bandstimme bedankte sich trocken: "Danke Donald Trump, bleibe in der Leitung."

Zuvor hatte die Regie, die 2026 mit der "3-Millionen-Euro-Woche" startet, den Moderator über Lautsprecher instruiert: "Herr Jauch, das bedeutet, dass Sie jetzt sagen müssen, dass Sie Günther Jauch sind und dann werden Sie durchgeschaltet." Günther kommentierte spontan: "Das habe ich ja noch nie gehört. Das war nur früher in der DDR so, wenn die Stasi dazwischen war", was für lautes Gelächter und Gemurmel im Saal sorgte. Weil der erste Verbindungsversuch scheiterte, versprach der Moderator der Kandidatin: "Wir sind da hartnäckig, wir rufen den schon nochmal an." Als er nachhakte, ob es wohl auch mit einer falschen Ansage funktioniere, kam aus der Redaktion nur: "Ich weiß es nicht." Günther entschied spontan: "Okay, wir probieren's." Sekunden später lief die absurde Pointe on air.

Günther Jauch ist für seine spontanen Gags und seinen trockenen Humor bekannt. Der Moderator, der seit dem Start der Sendung am 3. September 1999 bei RTL durch die Quiznächte führt, nutzt gerne Situationen aus, in denen die Technik hakt oder die Regeln plötzlich eine ungeplante Wendung nehmen. In der Vergangenheit sorgten solche Live-Augenblicke regelmäßig für Kultszenen, die Fans in sozialen Netzwerken teilten. Obendrein moderierte der 69-Jährige, der in den späten 1980er-Jahren durch Sendungen wie "Na siehste!" und "Das aktuelle Sportstudio" berühmt wurde, von 2018 bis 2025 Denn sie wissen nicht, was passiert zusammen mit Barbara Schöneberger (51) und Thomas Gottschalk (75). Sein Privatleben hält der Familienmensch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

RTL Günther Jauch, November 2025

X.com / https://x.com/atrupar Donald Trump spottet über eine US-Journalistin im Weißen Haus, Oktober 2025

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025