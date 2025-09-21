Serkan Yavuz verteidigt Party-Nacht gegen Samiras Kritik

Die Unruhen bei Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) reißen nicht ab! Nachdem Samira sich kürzlich auf Instagram verärgert über das Verhalten ihres Noch-Ehemanns beim Oktoberfest äußerte, meldete sich nun Serkan selbst zu Wort. Während Samira, krank zu Hause, auf die gemeinsamen Töchter aufpasste, feierte Serkan offenbar ausgelassen mit Freunden wie Rafi Rachek (35) und Sam Dylan (34) im Festzelt. "Es gibt keine Lücken in dem, was passiert ist", versicherte Serkan in einer Instagram-Story und zeigte sich "fassungslos" über die Vorwürfe von Samira, die ihn der Verantwortungslosigkeit beschuldigte.

Die Lage eskalierte weiter, als eine anonyme Nachricht an Samira sie glauben ließ, es gebe eine Affäre zwischen Serkan und Verena Kerth (44). Dieses Gerücht brachte sofort Sam auf den Plan, der seine Solidarität für Serkan in aller Deutlichkeit kundtat: "Ich hab ja schon viel erlebt. Aber Leute, das ist nicht fair, jemanden, der nichts gemacht hat, an den Pranger zu stellen." Auch Rafi verteidigte Serkan gegen die Vorwürfe. Serkan selbst deutete zudem an, dass Samiras Verhalten ihn sehr nachdenklich mache und ließ verlauten, er brauche Abstand, um das Ganze zu verarbeiten: "Ich bin raus für heute. Sorry, wir hören uns."

Schon in der Vergangenheit sorgten die Yavuz' immer wieder für Schlagzeilen, da es immer mehr zu öffentlichen Auseinandersetzungen kam. Die beiden lernten sich in einer Dating-Show kennen und galten lange als Erfolgsgeschichte des Formats. Anfang dieses Jahres zerbrach die Ehe der beiden jedoch überraschend. Grund hierfür? Serkans diverse Seitensprünge.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit