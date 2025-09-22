Das sagen Fans zur Live-Hochzeit von Kim Virginia und Nikola

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen, die jetzt für reichlich Gesprächsstoff sorgt: Die Reality-TV-Stars wollen ihre Hochzeit live auf Instagram streamen. Die Trauung in Las Vegas wird damit nicht nur für Freunde und Familie, sondern auch für ihre gesamte Community ein Ereignis. Während einige Fans begeistert sind, die Zeremonie live verfolgen zu können, reagieren andere in den sozialen Medien deutlich kritischer.

Vor allem unter einem Beitrag von Promiflash hagelt es Kommentare. Viele zweifeln, ob eine Hochzeit in Las Vegas in Ländern wie Deutschland oder Dubai überhaupt rechtlich anerkannt wird. "Das riecht ja nach einem tollen Plan. Nachgemacht vom Ex", schreibt ein User in Anspielung auf die Hochzeit von Leyla (29) und Mike Heiter (33). Andere vermuten sogar, dass Kim und Nikola mit dem Livestream lediglich auf der Jagd nach mehr Aufmerksamkeit sind. "Die tun einfach alles – wirklich alles – für ein paar mehr Follower", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Kim und Nikola, beide fest in der Reality-TV-Szene verankert, sind seit einiger Zeit ein Paar und in den sozialen Medien äußerst präsent. Ihre Entscheidung, die Hochzeit live zu übertragen, passt zu ihrem bisherigen Stil, Fans eng in ihr Leben einzubeziehen. Schon bei den Vorbereitungen sollen die Follower mitbestimmen dürfen, etwa bei der Wahl von Location und Stil der Feier. Nun bleibt abzuwarten, wie viele Zuschauer das Event tatsächlich verfolgen und ob diese extravagante Idee für Begeisterung oder eher für Kopfschütteln sorgt.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, September 2025