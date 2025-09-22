Dieser Schauspieler soll wohl ins Dschungelcamp 2026 ziehen

Lennart Borchert (25), bekannt aus der Erfolgsserie GZSZ, steht offenbar vor einem großen Schritt in seiner Karriere. Der Schauspieler soll laut Informationen der Bild-Zeitung in der kommenden Staffel der RTL-Show Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zu sehen sein. Die Verhandlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Reise nach Australien könnte für Lennart Anfang 2026 beginnen. Privates Glück begleitet ihn dabei: Seine Partnerin Louisa erwartet in Kürze das erste gemeinsame Kind und der Schauspieler wird frischgebackener Vater sein, wenn er ins Camp einzieht.

Dass Lennart jetzt vor einem neuen beruflichen Abenteuer steht, ist besonders bemerkenswert, weil der 25-Jährige in der Vergangenheit schwere Zeiten durchlebte. Vor fünf Jahren erkrankte er an Hodenkrebs und musste sich einer Operation unterziehen, bei der ihm ein Hoden entfernt wurde. Trotz der Prognose, möglicherweise keine Kinder bekommen zu können, ließ er vorsorglich Spermien einfrieren. Lennart sprach offen über diese schwierige Zeit und die Hoffnung, die er nie aufgab. Seit 2024 ist er zudem wieder regelmäßig bei GZSZ zu sehen, nachdem er zuvor zwei Jahre pausiert hatte.

Stars aus der Seifenoper scheinen im Dschungelcamp eine Tradition zu haben: Schon andere GZSZ-Darsteller wie Raúl Richter (38) oder Felix van Deventer (29) wagten den Schritt und begeisterten das Publikum. Für Lennart könnte dies also eine Gelegenheit werden, nicht nur das Abenteuer seines Lebens zu erleben, sondern auch neue Seiten von sich zu zeigen. Zu Hause wird ihn nach dem Camp jedoch das wohl schönste Abenteuer erwarten – ein Leben als Vater. Über sein Privatleben hält sich der Schauspieler meist bedeckt, zeigt sich jedoch immer wieder innig mit seiner Partnerin Louisa, die ihn auf seinem Weg tatkräftig unterstützt.

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

AEDT Lennart Borchert im Mai 2022

Instagram / herecomeslenny Lennart Borchert und Louisa im Juli 2025