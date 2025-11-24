König Charles plant royale Aufgaben für Eugenie und Beatrice

König Charles III. (77) hat offenbar Pläne, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) verstärkt in die royalen Aufgaben einzubinden. Wie Vanity Fair berichtet, könnten die Nichten des Monarchen zukünftig gelegentlich repräsentative Pflichten übernehmen. Die Entscheidung wird als öffentliches Signal der Unterstützung für die beiden Prinzessinnen gewertet, die trotz der Kontroversen um ihren Vater, Andrew Mountbatten Windsor (65), ihren Beitrag für die Monarchie leisten möchten. "Das war schon vor den jüngsten Ereignissen im Gespräch, aber trotz dessen, was mit Andrew passiert ist, ist es nicht vom Tisch", erklärte eine Quelle und betonte: "Was auch immer die Leute von Andrew halten mögen, die Mädchen sind freundlich, fleißig und möchten helfen, wenn sie können." Eugenie engagiert sich bereits als Mentorin für die King's Foundation, während Beatrice als neue stellvertretende Schirmherrin des Outward Bound Trust angekündigt wurde.

Prinzessin Eugenie zeigte sich erst kürzlich begeistert über ihr neues Mentoring-Engagement. Bei einer Veranstaltung der King's Foundation in London betonte sie, wie sehr ihr die Zusammenarbeit mit den ausgewählten Talenten unter 35 Jahren am Herzen liegt und wie sie in ihrer Karriere von einer Leidenschaft für die Künste geprägt wurde. Beatrice hingegen hat ihre Rolle beim Outward Bound Trust übernommen, einer Organisation, die sich auf Bildung durch Naturerlebnisse spezialisiert hat. Beide Frauen haben trotz ihrer Berufe in der Privatwirtschaft signalisiert, dass sie bereit wären, ihren Onkel König Charles tatkräftig zu unterstützen, sollte Bedarf bestehen.

Schon zu Beginn des Jahres hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass König Charles die Schwestern stärker einbinden möchte. Adelsexpertin Katie Nicholl sprach damals in der TV-Show "Royal Exclusive" über einen möglichen "Plan B" des Palasts. "Beatrice und Eugenie sind immer mehr als arbeitende Royals im Gespräch gewesen", erklärte Katie. Die Töchter von Prinz Andrew stünden bereit, um das Arbeitspensum innerhalb der Monarchie zu unterstützen und flexible Lösungen für die vielen Aufgaben zu finden.

Getty Images König Charles III. hält ein Fossil bei der Jubiläumsfeier zum 200. Jahrestag von Cyfarthfa Castle in Merthyr Tydfil

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

Imago Bei Fortnum & Mason: König Charles markiert den zweiten Jahrestag des Coronation Food Project