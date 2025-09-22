Sexy Fotos: Martha Stewart (84) bekommt flirty Nachrichten

Martha Stewart (84) sorgt im Netz immer wieder für Aufsehen. Die US-Lifestyle-Ikone enthüllte jetzt in der "Today"-Show, dass sie seit ihren viel beachteten "Thirst Traps", einer sexy Selfie-Reihe, auf Instagram jede Menge flirtende Nachrichten von Verehrern bekommt. "Viele Leute", verriet die ehemalige Model-Beauty lachend auf die Frage, wer ihr private Nachrichten schicke. Doch verliebt ist sie aktuell – trotz zahlreicher Angebote – nicht: "Ich date gerade niemanden, aber ich habe viele Freunde – und die machen mich glücklich."

Ihre sexy Selfies, die sie seit 2020 postet, begannen mit einem Schnappschuss aus ihrem Pool in East Hampton. Damals trug sie einen schwarzen Badeanzug und setzte mit pinkem Lippenstift und schimmerndem Make-up Akzente. Das Foto ging viral und brachte ihr unzählige Komplimente für ihr jugendliches Aussehen ein. Martha erklärte später, dass das Bild eher zufällig entstanden sei, aber die positive Reaktion motivierte sie, weitere "Thirst Traps" zu teilen. Auch als älteste Person auf dem Cover der Sports-Illustrated-Swimsuit-Ausgabe 2023 beeindruckte sie ihre Fans mit ihrem Selbstbewusstsein.

Martha genießt es, ihre freche Seite zu zeigen, und sieht das Posten dieser Fotos als eine Art spielerischen Spaß. "Ich liebe es, diese provokativen Dinge zu machen, weil es einfach Freude macht", gab sie zu. Zum Thema Alter hat die Geschäftsfrau eine klare Meinung: "Das ganze Altern ist so langweilig", meinte sie einmal mit einem Augenzwinkern. Stattdessen legt Martha Wert auf ein erfülltes Leben und betont, dass sie sich nicht durch Zahlen definieren lassen möchte. Fans feiern sie seither nicht nur als Kochbuchautorin und Geschäftsfrau, sondern auch als Sinnbild für Selbstbestimmung und Lebensfreude.

Instagram / marthastewart Martha Stewart, 2024

Instagram / marthastewart Martha Stewart im Juli 2020

Getty Images Martha Stewart, Moderatorin