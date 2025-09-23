Läuft da etwas zwischen Katie Holmes und Joshua Jackson?

Katie Holmes (46) und Joshua Jackson (47) sorgen aktuell für Gesprächsstoff in Hollywood. Die beiden Schauspieler, die in den 90er-Jahren durch die Serie Dawson's Creek bekannt wurden, stehen derzeit erneut gemeinsam für ein Filmprojekt vor der Kamera. Seit Beginn der Dreharbeiten zu "Happy Hour" häufen sich Gerüchte, dass die ehemaligen Co-Stars möglicherweise nicht nur beruflich, sondern auch privat wieder zueinander gefunden haben könnten. Laut Insidern, die gegenüber RadarOnline ausgepackt haben, soll es während der Dreharbeiten gefunkt haben. Besonders bemerkenswert: Joshua soll sich auch mit Katies Tochter Suri (19) gut verstehen, was für die Schauspielerin von größter Bedeutung ist. Der vertraute Umgang der beiden Stars, die eine lange gemeinsame Geschichte verbindet, gibt Fans neuen Grund zum Träumen.

Bereits in den 90er-Jahren gab es Gerüchte über eine Romanze zwischen Katie und Joshua. Diese wurden jedoch nie offiziell bestätigt. Ihre gegenwärtige Zusammenarbeit an "Happy Hour" weckt nun alte Erinnerungen und neue Mutmaßungen. Eine Quelle verrät, dass Katie sich durch Joshuas charismatische Art und die Vertrautheit aus früheren Tagen besonders zu ihm hingezogen fühlt: "Es ist wie ein Wiedersehen mit ihrer ersten Liebe." Doch nicht alle sind begeistert. Freunde aus Katies Umfeld sollen angeblich besorgt sein, dass Joshua, der als charmanter, aber wenig entscheidungsfreudiger Partner gilt, keine langfristige Stabilität bieten könnte. "Er ist charmant, aber nicht gerade für seine Beständigkeit bekannt", soll eine nahestehende Person über Joshua gesagt haben.

Katie und Joshua verbindet eine jahrelange Geschichte, die ihren Anfang in den späten 90er-Jahren bei den Dreharbeiten zu "Dawson's Creek" nahm. Damals sollen die beiden eine kurze Romanze gehabt haben, doch bereits nach wenigen Monaten trennten sich ihre Wege im Privaten, während sie weiterhin beruflich zusammenarbeiteten. In den Jahren danach wurde Katie durch einige turbulente Beziehungen geprägt, unter anderem durch ihre Ehe mit Tom Cruise (63). Joshua hingegen lebte lange mit Schauspielerin Diane Kruger (49) zusammen. Beide haben je ein Kind, das einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnimmt, was ihre Verbindung diesmal vielleicht besonders gut festigen könnte.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress / Cyril Pecquenard / SIPA, Getty Images Collage: Katie Holmes und Joshua Jackson

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes und Joshua Jackson