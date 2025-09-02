Nicht Joshua Jackson: Simone Ashley küsst unbekannten Mann

Simone Ashley (30) wurde am Montagabend bei den US Open mit einem bisher unbekannten Mann gesichtet. Gemeinsam mit ihrer männlichen Begleitung sah sie sich ein Match des Tennisprofis Jannik Sinner an. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin in einem schicken beigefarbenen Pullover und weißer Jeans, während ihr Begleiter mit einem eleganten weißen Hemd auffiel. Während der Partie küssten sich die beiden, hielten Händchen und warfen sich verliebte Blicke zu. Nähere Informationen zu Simones Verehrer sind zurzeit nicht bekannt.

Nur wenige Wochen zuvor kursierten noch Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Simone Ashley und dem Schauspieler Joshua Jackson (47). Die Bridgerton-Darstellerin und der Dawson's Creek-Star wurden gemeinsam in New York fotografiert. Zuvor war Joshua bereits kurzzeitig in einer Beziehung mit Lupita Nyong'o (42), nachdem er sich von Jodie Turner-Smith (38) geschieden hatte. Simone war ihrerseits viele Jahre mit dem Geschäftsmann Constantin Klein liiert. Im März 2025 machte sie allerdings in einem People-Interview deutlich, dass sie nun wieder Single sei.

Neben ihrem Privatleben sorgt auch Simones Karriere als Schauspielerin immer wieder für Aufsehen. Die Britin wurde durch die Netflix-Serie "Bridgerton" zu einem Weltstar. Doch der plötzliche Ruhm hatte auch seine Schattenseiten. "Als 'Bridgerton' herauskam, waren das einige der besten Jahre meines Lebens, aber ich hatte auch häufig Angstzustände", gab Simone vor einigen Wochen im Gespräch mit Harper's Bazaar zu. Eine Zeit lang habe sie kaum das Haus verlassen, da sie Angst hatte, erkannt zu werden.

Getty Images Europe Simone Ashley bei der Premiere von "F1: The Movie", Juni 2025

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

