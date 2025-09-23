"Temptation Island"-Josh ist Kellner auf dem Oktoberfest

Josh Stodel zeigt sich von seiner bodenständigen Seite. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat arbeitet seit mehreren Jahren als Kellner auf dem weltberühmten Oktoberfest in München. Im Zelt der Ochsenbraterei kann man ihn antreffen, wo er mit viel Elan und Professionalität für das Wohl der Gäste sorgt. Auf Instagram teilte Josh kürzlich Einblicke in seinen Wiesn-Alltag und betonte, wie viel Freude ihm die Arbeit bereite. "Vertrauen und Teamgeist sind natürlich das A und O", schrieb er.

Dass Josh nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben ein echter Allrounder ist, dürfte seine Fans kaum überraschen. Mit Charme und Bodenständigkeit meistert er die anspruchsvolle Arbeit im Festzelt, bei der er traditionell in Lederhose die Maßkrüge zu den Tischen bringt. Seine Anhänger lieben ihn für seine Authentizität und freuten sich über die Einblicke, die er über soziale Medien gewährte. Es sei bemerkenswert, wie er den Trubel des Showbusiness mit seiner Tätigkeit als Kellner verbinde, so einige Kommentare.

Josh selbst spricht oft über die Werte, die ihm besonders am Herzen liegen. Zuverlässigkeit, Teamarbeit und eine positive Arbeitsatmosphäre empfindet er als essenziell – nicht nur auf der Wiesn, sondern auch in seinem Leben generell. Bei "Temptation Island" testeten er und seine Freundin Nasrin ihre Treue. "Es ist für mich nicht immer ganz einfach. Ich bin eifersüchtiger geworden. Vor allem, nachdem sie nach Temptation mit dem ein oder anderen Typen in Kontakt stand", erklärte er zuletzt im Promiflash-Interview zu seiner Teilnahme.

Instagram / joshy_lux Josh, ehemalige "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024