Rob Reiners Kinder planen Gedenkfeier zu späterem Zeitpunkt

Jake Reiner (34) und Romy Reiner (27) haben sich nach dem Mord an ihren Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner erneut zu Wort gemeldet. Das People Magazine veröffentlichte ein aktuelles Statement der beiden, in dem sie sich für die große Anteilnahme nach dem Tod ihrer Eltern bedanken. Sie kündigen außerdem an, Details zu einer Gedenkfeier zu einem späteren Zeitpunkt bekanntzugeben. Rob und Michele waren am Sonntag, dem 14. Dezember, in ihrem Zuhause in Los Angeles tot aufgefunden worden. Der gemeinsame Sohn Nick Reiner (32) gilt als dringend tatverdächtig.

In der Mitteilung, die sie über einen Sprecher verlauten ließen, heißt es: "Jake und Romy Reiner bleiben dankbar für die überwältigende Liebe und Unterstützung, die sie erhalten haben." Weiter steht darin: "Informationen zu einer Gedenkfeier zu Ehren ihrer Eltern werden zu einem späteren Zeitpunkt geteilt." Der Bruder der beiden, Nick, wurde noch am Tag des Fundes festgenommen und inzwischen wegen zweifachen Mordes angeklagt. Laut Los Angeles Times und TMZ wurde Nick vor der Tat wegen Schizophrenie behandelt. Bei einem Termin am 17. Dezember verzichtete sein Anwalt Alan Jackson darauf, im Namen seines Mandanten eine Erklärung abzugeben. Die Fortsetzung der Anklageverlesung ist für den 7. Januar angesetzt.

Rob und Michele waren seit 1989 verheiratet. Sie lernten sich kennen, als Rob die romantische Komödie "Harry und Sally" drehte. Tochter Romy und Sohn Jake knüpfen an die künstlerische Familientradition von Vater Rob und Großvater Carl Reiner an. Romy stand 2020 für "Voices" vor der Kamera, spielte in "You People" und in "Things Like This", den ihr Bruder Jake als Filmemacher mitproduzierte. Romy hatte zudem einen Auftritt in "Curb Your Enthusiasm". In den vergangenen Tagen kamen Angehörige und enge Freunde in Los Angeles zusammen, um einander Halt zu geben.

Anzeige Anzeige

Imago Blumenkranz an Rob Reiners Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Nick Reiner mit seinen Geschwistern Jake und Romy

Anzeige Anzeige