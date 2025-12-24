Fast Katie Holmes: So kam Zooey Deschanel zur Rolle in "Elf"

Zooey Deschanel (45) hat ein Casting-Geheimnis gelüftet: Ihre Rolle als Jovie in der Weihnachtskomödie "Elf" war ursprünglich für Katie Holmes (47) vorgesehen. Das erzählte die Schauspielerin im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (31). Beim Treffen in Los Angeles mit Regisseur Jon Favreau (59) erfuhr Zooey direkt zu Beginn, dass die Rolle nicht mehr zu haben sei. "Als ich Jon Favreau traf, sagte er: 'Oh, du musst nicht lesen. Wir haben es gerade Katie Holmes angeboten'", zitierte sie Jons damalige Worte. Statt einer klassischen Probe entwickelte sich ein lockeres Gespräch – ohne Text, ohne Druck. Wenig später sprang Katie wegen Terminkonflikten ab, und Zooey rückte nach. So wurde aus der Newcomerin die charmante Kaufhaus-Elfe, die an der Seite von Buddy die Weihnachtsstimmung rettet.

Im Podcast erinnerte sich Zooey an den Moment, der alles veränderte. Weil sie davon ausging, den Job ohnehin nicht zu bekommen, fiel die Anspannung beim Gespräch mit Jon ab. "Ich war überhaupt nicht nervös, weil ich mir dachte: 'Nun, ich bekomme die Rolle nicht.' Es war irgendwie großartig, weil ich nicht nervös war", erzählte sie. Als das Team nach Katies Ausstieg neu überlegte, passte plötzlich vieles: Die Figur Jovie sollte flexibel um die Darstellerin herum entstehen, und Zooeys Bühnenerfahrung als Sängerin war ein Bonus. So landete nicht nur die Rolle bei ihr, sondern auch der nun ikonische Gesangsmoment mit Buddy – inklusive "Baby, It’s Cold Outside"-Szene in der Gimbels-Filialdusche.

Mit "Elf" gelang Zooey der Durchbruch als verträumte, leicht verschrobene Leinwandheldin, bevor sie Jahre später mit der Serie New Girl zum TV-Liebling wurde. Privat gilt die Schauspielerin als bodenständig. Ihre Kinder haben für Zooey Priorität, weshalb sie großen Wert auf ein harmonisches Miteinander zwischen ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik, dem Vater der Kids, und ihrem neuen Partner Jonathan Scott (47) legt. Katie konzentriert sich derweil neben ihrer Schauspielkarriere ebenfalls stark auf ihre Rolle als Mutter und meidet größere Einblicke in ihr Privatleben, zeigt aber in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr ein möglichst normales Umfeld für ihre Tochter ist. Beide Frauen gehen beruflich längst ihren eigenen Weg – und teilen nun doch eine unerwartete Verbindung über eine der bekanntesten Weihnachtskomödien Hollywoods.

Getty Images Zooey Deschanel bei den Screen Actors Guild Awards 2025 in Los Angeles

Getty Images Katie Holmes, September 2025

Getty Images Zooey Deschanel, Schauspielerin