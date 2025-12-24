Papa zuliebe: Taylor Swift spendet für weiteren guten Zweck

Taylor Swift (36) hat anlässlich der gesundheitlichen Herausforderungen ihres Vaters Scott Swift eine großzügige Spende an die American Heart Association getätigt. Die Sängerin überwies eine beeindruckende Summe von einer Million US-Dollar (circa 850.000 Euro), um die Organisation bei ihrer Arbeit im Bereich der Herzgesundheit zu unterstützen, wie das People Magazine exklusiv berichtet. Auslöser für diese Geste war die Bypass-Operation ihres 73-jährigen Vaters, die er in diesem Jahr über sich ergehen lassen musste. "Als die Untersuchung fünf Verstopfungen in seinem Herzen zeigte, ging alles plötzlich ganz schnell", hatte Taylor bereits im "New Heights"-Podcast ihres Verlobten Travis Kelce (36) berichtet.

Die American Heart Association äußerte sich begeistert über Taylors Engagement und erklärte in einer Pressemitteilung: "Ihre bemerkenswerte Großzügigkeit wird einen dauerhaften Wandel bewirken." Mit der Spende sollen nicht nur wissenschaftliche Forschungen vorangetrieben, sondern auch präventive Maßnahmen und die Zugänglichkeit zu lebensrettenden Behandlungen verbessert werden. Für Taylor war dies eine Herzensangelegenheit, auch im wortwörtlichen Sinne: Die Sängerin möchte mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit von Herzgesundheit lenken.

Taylor ist für ihren kontinuierlichen Einsatz für wohltätige Zwecke bekannt. Bereits vor kurzem hatte sie eine ebenso beträchtliche Summe an eine weitere Organisation gespendet, die hungernde Familien in den Vereinigten Staaten unterstützt. Taylor selbst ist eng mit ihrer Familie verbunden. Sie verbrachte die Sommermonate zu Hause, um ihren Vater bei seiner Genesung zu begleiten und ihre Mutter Andrea zu unterstützen. Auch Bruder Austin stand seinem Vater in dieser Zeit zur Seite. Seinen Humor habe Scott trotz allem bewahrt, wie Taylor in Travis Podcast berichtete. Als sie ihrem Vater nach der Operation erzählte, dass ihm fünf Verstopfungen entfernt wurden, antwortete Scott: "Weißt du, ich komme aus einer sehr wettbewerbsorientierten Familie." Ihre engen familiären Bindungen scheinen der Sängerin ein großer Antrieb zu sein, auch für andere aktiv zu werden.

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift und ihr Vater Scott Kingsley Swift im April 2015 in Texas

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024