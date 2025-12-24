Realitystars? Kevin Schäfer will 2026 seine Affären exposen

Kevin Schäfer sorgt mit einer brisanten Ankündigung in einer Instagram-Story für Aufregung. Der Reality-TV-Star lässt das vergangene Jahr Revue passieren und spielt dabei auf diverse intime Nächte an, die er unter anderem mit Kollegen aus der Reality-Szene verbracht haben will. "Wenn ich dieses Jahr Revue passieren lasse und darüber nachdenke, wer alles bei mir übernachtet hat, auch aus der Reality-Bubble und darüber hinaus, wird klar: Irgendwann wird es Zeit zu reden", schreibt er.

Außerdem fügt er seiner Story hinzu: "Manche Namen sind wie tickende Zeitbomben. Wenn sie hochgehen, gibt es kein Zurück. Ich sage nur 2026." Kevin sorgte in der Vergangenheit beispielsweise wegen seines Flirts bei Villa der Versuchung mit Raúl Richter (38) für Schlagzeilen und legte dabei eine charmante Hartnäckigkeit an den Tag, die seine Fans gleichermaßen fasziniert und polarisiert. Auch abseits der Kameras ist er dafür bekannt, seinen Interessen selbstbewusst nachzugehen, was offensichtlich nicht immer ohne Konsequenzen bleibt. Ob er es wirklich wagen wird, Namen und Details aus den nächtlichen Begegnungen zu offenbaren, bleibt abzuwarten.

Vor einer Woche hatten Kevin und Michael Klotz (27) mit auffälligen Social-Media-Storys für Wirbel gesorgt. Während Michael ein großes "K" mit Herz-Emoji teilte, zeigte Kevin ein "M" und ebenfalls ein Herz. Die Beiträge erschienen nahezu zeitgleich nach ihrer Rückkehr von den Dreharbeiten zu "Prominent verwandt". Die geheimnisvollen Zeichen reichten, um ihre Fans zu wilden Spekulationen hinzureißen. Vor allem, weil beide Realitystars die Storys kurz darauf wieder löschten.

Anzeige Anzeige

Imago / Oliver Langel Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

Anzeige Anzeige

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / michael.ktz Michael Klotz im August 2024