Mit Twist: Dieses AYTO-VIP-Couple gönnt sich Versöhnungssex

In der 13. Folge von Are You The One – Reality Stars in Love wurde es zwischen Antonia Rot und Oliver Ginkel äußerst leidenschaftlich. Nachdem die beiden Reality-TV-Stars kurzzeitig aneinandergeraten waren, scheint die Harmonie nun wiederhergestellt zu sein. Die Zuschauer durften im berühmten Boom-Boom-Room Augen- und Ohrenzeugen ihres Versöhnungssexes sein. In der Dusche, was laut Oliver "auch langsam Zeit wurde", gaben die beiden Gas. Dabei war Antonias Stöhnen kaum zu überhören – ein Moment, der die angespannte Situation zwischen ihnen scheinbar in Luft auflöste.

Doch damit nicht genug! Für zusätzliche Spannung sorgten Henna und Leandro Fünfsinn, die das Liebesspiel von Antonia und Oliver unerwartet unterbrachen. Zunächst schien das Duo die Besucher nicht zu bemerken – dann ging es plötzlich turbulent weiter. Kurzerhand wurden die Orte des Geschehens gewechselt und Henna und Leandro übernahmen die Dusche, während Antonia und Oliver sich das Bett im Boom-Boom-Room teilten. Diese Überraschung brachte noch mehr Nervenkitzel in die ohnehin schon explosive Episode der beliebten Reality-TV-Show.

Solche aufregenden Szenen sind keine Seltenheit bei der Kuppel-Show. Der Boom-Boom-Room hat sich längst zum Zentrum der intimsten Momente entwickelt. Schon in der Vergangenheit hatten andere Kandidaten wie Kevin Njie (29) und Ariel für heiße Schlagzeilen gesorgt. Damals vergnügten sich auch die beiden in der Dusche. Der Vater eines Sohnes wollte allerdings einen ungestörten Moment und verdeckte kurzerhand die Kamera – ein Fehler, wie sich anschließend herausstellte. Die Gruppe musste dafür 50.000 Euro der möglichen Gewinnsumme abdrücken.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot lächelt lasziv.