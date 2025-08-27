Kevins AYTO-Fingerfertigkeit kostet das Team Haufen Kohle

In der fünften Folge von Are You The One – Reality Stars in Love sorgt Kevin Njie (29) mit einem Regelverstoß für Drama in der Villa. Unter der Dusche vergnügt sich der Too Hot to Handle: Germany-Star mit Ariel. Für etwas mehr Privatsphäre deckt er die Kameras im Badezimmer kurzerhand mit einer Pflanze und dann mit einem Slip ab. Ariel warnt ihn noch, dass das verboten ist – Kevin interessiert das in diesem Moment jedoch nicht die Bohne. In der Matching Night folgt die harte Konsequenz: Die Gruppe verliert 50.000 Euro aus dem Jackpot. Der Schock sitzt tief. "50.000 weniger und ich bin auch noch schuld daran", seufzt Kevin.

Nach der Matching Night sucht Kevin das Gespräch mit dem restlichen Cast, um sich zu entschuldigen und Ariel zu verteidigen. "Es tut mir leid für die Gruppe, 50.000 sind weg. Und sie, sie hat wenig mit der Aktion zu tun", gibt er zu. Bei seinen Kollegen kommt es gut an, dass der Ex von Emely Hüffer (29) für seine Fehler geradesteht und Verantwortung übernimmt. "Ich fand die Entschuldigung von Kevin stark", findet Joanna. Nur Ariel geht das Geschehene nach wie vor nahe: Sie meint, den Groll der anderen noch immer spüren zu können und sucht Trost bei Kevin.

Kevin lässt bei AYTO nichts anbrennen. Schon zu Beginn der neuen Staffel bandelte er mit Sandra Janina (25) an. Kurz darauf duschte er mit Hati Suarez und Henna – am selben Tag und selbstverständlich inklusive Fummeln. Die Zuschauer sind von Kevins draufgängerischem Verhalten ganz schön verwirrt und üben auf Instagram Kritik. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Kevin sich einen Gefallen mit AYTO getan hat... Ich hab halt im Hinterkopf, dass er Vater von einem kleinen Sohn ist", kommentiert ein User.

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Ariel

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Hati Suarez

