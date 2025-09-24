Sandy Meyer-Wölden feiert mit ihrem Alexander auf der Wiesn

Sandy Meyer-Wölden (42) und Alexander Müller feiern ihr Liebescomeback und zeigten sich beim Almauftrieb in der Käfer-Wiesn-Schänke glücklich und liebevoll miteinander. Eng umschlungen posierten das Model und der Unternehmer vor den Kameras, während Sandy gegenüber Bunte schwärmte: "Ich habe die beste Begleitung an meiner Seite." Mit einem Lächeln fügte die fünffache Mutter hinzu: "Man findet zusammen – oder halt nicht. Aber gerade finden wir wieder zusammen." Ihre Zuneigung zueinander war unübersehbar, und das Paar genoss den Abend ganz offensichtlich in vollen Zügen.

Erst im Mai 2025 hatten die beiden ihr Liebes-Comeback gewagt, nachdem eine erste Beziehung im Jahr 2024 nach nur fünf Monaten scheiterte. Damals hatte Sandy erklärt, dass Alexanders Gefühle nicht ausgereicht hätten, während sie selbst sich eine längere Beziehung gewünscht hätte. Doch die Zeit hat offenbar die Wunden geheilt, und Alexander ist inzwischen nicht nur wieder Teil von Sandys Leben, sondern auch vertraut mit ihrem Familienalltag. Ihre Kinder aus den Ehen mit Oliver Pocher und einem US-Unternehmer hat er bereits kennengelernt, was die Verbindung der beiden sichtlich gestärkt zu haben scheint.

Während Sandy auf dem Oktoberfest ihre neue alte Liebe zelebrierte, konnte sich ihr Ex-Mann Oliver Pocher (47), der beim Wiesnbummel von Cathy Hummels (37) feierte, einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Am vergangenen Wochenende feierten sie den Geburtstag der gemeinsamen Söhne, auf dem der Comedian laut eigener Aussage das "volle Programm" ablieferte und sich als aktiver Vater präsentierte. Laut ihm habe seine Ex-Frau hingegen dem Kindergeburtstag nur "für eine Stunde" beigewohnt. Gut möglich, dass es sich bei dieser Bemerkung aber nur um einen Scherz gehandelt hat: Trotz ihrer Trennung verstehen sich Olli und Sandy nämlich bestens und haben sogar einen gemeinsamen Podcast.

Imago Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden auf dem Münchner Oktoberfest 2025

Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024