"Alle haben wieder Läuse": Alessandra entlaust Oliver Pocher

Eine unerwartete Szene bot sich den Followern von Oliver Pocher (47) in seiner neuesten Instagram-Story: Der Comedian lässt sich von seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) die Haare durchkämmen und eine Flüssigkeit auf die Kopfhaut auftragen. "Ein ganz normaler Vorgang in einer Großfamilie. Wir werden entlaust", sagt Oliver dabei. Alessandra, die als Model arbeitet, stellt klar: "Ich habe sechs Kinder. Ich werde genötigt dazu, dir deine Läuse zu entfernen." Ob sich tatsächlich Läuse im Haar des Moderators tummeln, bleibt vorerst ungeklärt.

Der Austausch zwischen den beiden wirft einen humorvollen Blick auf die Herausforderungen im Familienalltag. Oliver schreibt später dazu: "Schule, Kindergarten geht los... Läuse müssen weg." Im Verlauf der Story wird der Dialog der beiden immer spitzer. Alessandra betont scherzhaft, dass sie nur unter der Bedingung helfe, dass Oliver darüber eine Story macht, um festzuhalten, wie viel sie als "Lieblingsex" für ihn tut. Oliver verneint weiterhin, jemals Läuse gehabt zu haben, doch das genaue Ende des Läusedramas bleibt offen.

Die Szene zeigt auch die besondere Beziehung, die das ehemalige Ehepaar trotz ihrer Trennung pflegt. Mit fünf gemeinsamen Kindern bleiben sie in engem Austausch und unterstützen sich gegenseitig. Alessandra, die sich bislang öffentlich meist mit ihrem Berufsleben beschäftigt hat, zeigt hier eine andere, vertrautere Seite. Trotz ihrer gescheiterten Ehe schaffen es die beiden, den alltäglichen Problemen mit Humor zu begegnen und damit nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihre Follower zu unterhalten.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher wird von seiner Ex Alessandra entlaust

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin