Liebescomeback: Sandy Meyer-Wölden zeigt sich glücklich

Sandy Meyer-Wölden (42) teilt mit ihren Fans nostalgische Eindrücke von einem Sommer, der sie stark geprägt hat. Via Instagram veröffentlichte die Moderatorin und Unternehmerin ein Video, in dem sie ihre schönsten Sommermomente präsentiert. Neben beeindruckenden Landschaften, entspannten Abenden mit Freundinnen und Freunden und einigen romantischen Schnappschüssen mit Partner Alexander Müller lässt sie auch wehmütige Worte über ihre Erlebnisse da. "Ein Sommer voller Magie", beschreibt sie die vergangenen Monate und betont, dass sie gelernt habe, loszulassen und sich auf das Kommende zu freuen. "Die Essenz dieses Sommers nehme ich mit in mein Herz, meine Vision, mein Sein", schreibt sie.

Besonders war dieser Sommer auch, weil Alexander Müller einen bedeutenden Menschen an der Seite seiner Partnerin kennenlernen durfte. In der "Die Giovanni Zarrella Show" stellte Sandy ihrem Onkel, Sänger Angelo Sotgiu, ihren Liebsten vor. Damit wurde die Beziehung der beiden weiter gefestigt. Rückblickend auf die letzten Jahre erscheint es umso überraschender, wie ihre Liebesgeschichte verlaufen ist. Denn nach einer ersten Trennung im November 2024 zeigen sie sich nun seit Mai wieder als Paar und wirken glücklicher denn je – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass das Leben manchmal unerwartete Wendungen nimmt.

Die charmante Unternehmerin hat für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich Mitte Mai gemeinsam mit Alexander auf Thomas Gottschalks (75) großer Geburtstagsfeier auf Sylt zeigte. Die beiden hatten eine fünfmonatige Beziehung hinter sich, die jedoch 2024 endete, weil die Gefühle des Tech-Unternehmers ihrer Aussage nach "nicht gereicht" hätten. Doch das Schicksal führte sie wieder zusammen. Sandys positive Energie und ihre Fähigkeit, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen anzunehmen, dürften maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sie nun wieder Seite an Seite mit Alexander durchs Leben geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden trifft ihren Onkel bei der Zarella-Show wieder