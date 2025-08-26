Alessandra Meyer-Wölden trifft ihren Onkel bei Zarrella-Show

Die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF bot nicht nur musikalische Highlights, sondern auch einen besonders emotionalen Moment. Alessandra Meyer-Wölden (42) traf bei der Aufzeichnung in der Dortmunder Westfalenhalle auf ihren Onkel Angelo Sotgiu, ein Mitglied der legendären Band Ricchi e Poveri. Das Wiedersehen war für beide ein besonderer Augenblick, da sie sich über ein Jahr nicht mehr persönlich begegnet waren. Sandy bezeichnete den herzlichen Moment auf Instagram als "La Famiglia" und postete ein gemeinsames Foto mit Angelo, seiner Bandkollegin Angela Brambati und ihrem Lebensgefährten Alexander Müller, der ihren Onkel an diesem Abend erstmals kennenlernen durfte.

Ricchi e Poveri, bekannt durch Hits wie "Mamma Maria" und "Sarà perché ti amo", traten bei der "großen Sommerparty" von Giovanni Zarrella (47) auf, was das Treffen für Sandy und ihren berühmten Onkel noch spezieller machte. Neben dieser Familienzusammenkunft sorgte ein weiterer Star für Überraschung: Musiker Sasha (53) schlüpfte nach zwölf Jahren Pause wieder in die Rolle seiner Kunstfigur "Dick Brave". Mit einer neuen Single und einem für Januar 2026 angekündigten Album ist auch eine Club-Tour durch Deutschland geplant. Sasha verriet augenzwinkernd, dass er in seiner Bühnenabstinenz spannende Berufe verkörperte, bevor er zur Musik zurückfand.

Alessandra lebt seit Jahren in den USA und war zuletzt vermehrt in Deutschland bei Veranstaltungen zu sehen, auch an der Seite ihres Lebensgefährten Alexander Müller. Das Paar hatte sich in der Vergangenheit getrennt, aber wieder zueinandergefunden. Sandy sprach in der Vergangenheit bereits offen darüber, wie sich ihr Privatleben entwickelt hat. Das Wiedersehen mit Angelo Sotgiu zeigt erneut, wie wichtig ihr die Familie trotz räumlicher Distanz ist. Die Stimmung bei der "Giovanni Zarrella Show" war für Alessandra nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich ein voller Erfolg.

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden trifft ihren Onkel bei der Zarella-Show wieder

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im September 2024

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

