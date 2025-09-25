Cathy Hummels feiert auf dem Oktoberfest mit Rapper Kollegah

Cathy Hummels (37) hat beim diesjährigen Oktoberfest für Aufsehen gesorgt. Die Moderatorin erschien zum traditionellen "Wiesn-Bummel" auf der Münchner Theresienwiese in Begleitung des Rappers Kollegah (41). Gemeinsam erlebte das Duo dessen ersten Besuch auf dem weltweit bekannten Volksfest. Ein Instagram-Video zeigt die beiden in Tracht, wie sie ausgelassen feiern und sich bei einer Pause mit Kaiserschmarrn für den Abend stärken. Besonders ins Auge fiel eine Szene im Bierzelt, in der Cathy sichtbar gut gelaunt Kollegahs Sonnenbrille trägt und die beiden sich umarmen.

Ein Detail in dem Video zieht besonders viele Kommentare auf sich: Am Ende schmiegt sich Cathy mit einem Lebkuchenherz in der Hand an den Rapper, während er sich merklich zurückhaltender gibt. Unter dem Beitrag gab es von den Fans teils skeptische Reaktionen. Während einige den Abend in den Kommentaren als "unangenehm" und "gekünstelt" wahrnahmen, hagelte es auch ironische Bemerkungen wie: "Der hat ja Spaß wie auf dem Ponyhof." Trotzdem schien Cathy die Stimmung im Bierzelt und die Zweisamkeit mit Kollegah sichtlich genossen zu haben.

Für Cathy ist das Oktoberfest ein besonderer Anlass, der nicht nur für Tracht und Tradition steht, sondern auch eine Plattform für neue Erfahrungen bildet. Die Wiesn verbindet sie in diesem Jahr auch mit der Suche nach dem Richtigen an ihrer Seite, wie sie kürzlich in einem humorvollen Social-Media-Beitrag ihre Fans wissen ließ. Mit ihrem auffälligen und detailreich gestalteten Dirndl bewies Cathy erneut einen guten Sinn für Mode und besucht das Volksfest mit der lockeren Attitüde, die sie ausmacht. Ob sich aus dem gemeinsamen Abend mit Kollegah mehr entwickelt, bleibt abzuwarten.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels will ihren Traummann auf den Wiesn finden

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Dezember 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025