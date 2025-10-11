Auf Augenhöhe: Cathy Hummels lädt ihre Hater zum Dialog ein

Cathy Hummels (37) bereitet sich auf ein außergewöhnliches Vorhaben vor: Am 13. November startet ihre "One Woman Show", in der sie nicht nur Einblicke in ihr Leben und ihre kreativen Projekte geben möchte, sondern auch aktiv den Dialog mit ihrem Publikum sucht. Besonders bemerkenswert: Die Moderatorin lädt ausdrücklich auch Kritiker ein, die ihr online regelmäßig negative Kommentare hinterlassen. "Diesen Menschen biete ich gerne an, mir Fragen zu stellen und auf Augenhöhe mit mir zu sprechen. Doch oft trauen sie sich das nicht", erklärt Cathy selbstbewusst gegenüber RTL. Ihr Ziel sei es, Vorurteile abzubauen und ins echte Gespräch zu kommen.

Die Idee, ihre Kritiker zu einem Dialog auf Augenhöhe einzuladen, hat sich Cathy wohl sorgfältig überlegt. Sie betont, wie wichtig es ihr sei, hinter die Fassade eines Menschen zu blicken, anstatt sich von Vorurteilen leiten zu lassen. "Ich glaube, meine Weltanschauung ist schon sehr speziell", erklärt die Ex-Frau von Mats Hummels (36) und ergänzt: "Ich habe keine Vorurteile, weil ich weiß, dass das Bild einer Person meistens nicht dem entspricht, wie der Mensch wirklich ist. Wir werden halt alle in einen bestimmten Körper geboren. Mir ist immer wichtig, dass ich den Menschen kennenlerne."

Cathy polarisiert – sowohl im Netz als auch im realen Leben. Privat, erklärt sie, sei sie allerdings ganz anders, als es auf Instagram oder bei ihren glanzvollen Events scheint. Dort zeigt die 37-Jährige gerne ihre fröhliche und verrückte Seite, während sie im privaten Umfeld die Ruhe sucht und Zeit mit Familie und Freunden sehr schätzt. Einem festen Prinzip bleibt sie jedoch treu: Sie sieht sich selbst als kreative Macherin, die ihre Projekte eigenständig umsetzt, auch wenn viele dies unterschätzen. "Ich habe sehr viele Neider. Doch viele sehen nicht, dass ich nahezu alles alleine mache", betont sie.

IMAGO / Lindenthaler Cathy Hummels, Moderatorin

IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025

IMAGO / APress Cathy Hummels, Mai 2025