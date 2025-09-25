Freches Selfie: Addison Rae posiert im knappen Lederbikini

Addison Rae (24) heizt ihren Fans ein! Die Sängerin zeigt auf Social Media, dass sie nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit gewagten Looks für Aufmerksamkeit sorgen kann. Sie teilt einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie in einem knappen Lederbikini gekleidet frech ihren Po präsentiert. Die heißblütige Präsentation wird durch ihre verführerische Performance bei einem kürzlichen Konzert ergänzt, wo sie auf der Bühne in knapper Unterwäsche ihre Hüften schwingen ließ.

Die Reaktionen auf die provokativen Outfits und Moves ließen nicht lange auf sich warten: Während die einen ihre Begeisterung mit liebevollen Emojis ausdrücken, macht eine Followerin der TikTok-Berühmtheit nahezu eine Liebeserklärung. "Ich war in Austin, als ich dich aus der ersten Reihe gesehen habe und du bist eine Traumfrau, so nett, schön und talentiert. Ich werde dich auf jeden Fall wiedersehen. Du bist eine Inspiration", schwärmte der Fan.

Dass Addison sich gerne von ihrer selbstbewussten und sinnlichen Seite zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Schon in der Vergangenheit hat die Tänzerin bewiesen, dass sie ein Händchen dafür hat, ihren Stil mit einer Prise Aufregung zu würzen. So machte sie sogar einen einfachen Besuch bei der Autowäsche zum Gesprächsthema, indem sie in Highheels und einem überaus luftigen Sommerkleid drauflos putzte.

Instagram / addisonraee Addison Rae, Sängerin

Instagram / addisonraee Addison Rae im September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Addison Rae bei den MTV Video Music Awards 2024