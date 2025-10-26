Nach zwei Wochen: Addison Raes Vater Monty heiratet in Vegas

Überraschung in Las Vegas: Monty Lopez (49) heiratete am Samstagabend superspontan – nach gerade einmal zwei Wochen Beziehung! Der Vater von Social-Media-Star Addison Rae (25) gab in der Little Chapel of Hearts seiner neuen Partnerin Kaitlyn Nicole Robins aus Louisiana das Jawort. Gäste gab es keine, auch seine Tochter Addison war nicht dabei. "Ich habe es niemandem erzählt", verriet Monty dem Promi-Portal TMZ. Die beiden lernten sich in einer Bar kennen – in Louisiana, wo Monty ursprünglich herkommt. Während ihr Vater die Blitzhochzeit feierte, ist Addison aktuell mit Charli XCX (33) auf Tour.

Gegenüber dem Blatt schilderte Monty, er glaube an Liebe auf den ersten Blick. Seit dem Kennenlernen seien die frischgebackenen Eheleute unzertrennlich. Als Kaitlyn ihn dabei erwischte, wie er sie anstarrte, habe er sie spontan "meine zukünftige Frau" genannt, erklärte er. Den Antrag machte er noch in derselben Nacht – ohne Ring. Wenig später standen die beiden bereits vor dem Altar in der Wedding Chapel abseits des Strip. "Ich bin meinem Herzen gefolgt und war noch nie glücklicher. Ich liebe diese Frau", schwärmte der Bräutigam entzückt. Dass Addison der Zeremonie fernblieb, überrascht wenig: Das Verhältnis zwischen der Influencerin und ihrem Vater gilt seit der Trennung ihrer Eltern als belastet.

Für Monty ist es nicht die erste Ehe: Er und seine Ex-Partnerin Sheri Easterling (46) wagten im Jahr 2004 den Schritt vor den Traualtar. Ein Jahr später kam Addison zur Welt. Später folgten die Söhne Enzo und Lucas. Nach einer ersten Scheidung fanden die beiden wieder zusammen und heirateten 2017 erneut – in der Hochphase von Addisons TikTok-Erfolg. 2022 zerbrach die Ehe abermals, nachdem Monty mit Fremdgehvorwürfen konfrontiert wurde. Addisons Fokus liegt derweil auf der Musik und der Bühne, auf der sie seit Sommer dieses Jahres mit Popstar Charli XCX unterwegs ist.

Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

IMAGO / ZUMA Press Wire Addison Rae bei den MTV Video Music Awards 2024

