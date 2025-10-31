Nach fast vier Jahren: Addison Rae soll wieder Single sein

Addison Rae (25) und Omer Fedi haben sich nach vier gemeinsamen Jahren getrennt, wie jetzt bekannt wurde. Die Beziehung der Schauspielerin und des Musikproduzenten, die seit 2021 ein Paar waren, endete offenbar bereits Anfang des Jahres. Offiziell bestätigt wurde das Liebes-Aus bisher zwar nicht, jedoch bringt eine Quelle bei Entertainment Tonight den Grund für die Trennung auf den Punkt: Addison möchte sich voll und ganz auf ihre Karriere konzentrieren und jegliche Ablenkungen vermeiden. Trotz des Endes ihrer Beziehung soll es keinen Streit zwischen den beiden geben, sie stehen weiterhin in Kontakt.

Zum ersten Mal sorgten Addison und Omer im Sommer 2021 für Schlagzeilen, als ihre aufkeimende Romanze öffentlich wurde. Wenige Monate später machten sie ihre Beziehung offiziell, indem sie gemeinsame Bilder auf Instagram teilten. Ihren ersten großen gemeinsamen Auftritt feierten sie allerdings erst 2022 bei den Grammy Awards in Las Vegas, wo Omer für seine Arbeit an Lil Nas X (26)' Hit "Montero (Call Me By Your Name)" nominiert war. Danach blieb es rund um das Paar eher ruhig – sie lebten ihre Liebe fernab der Öffentlichkeit, was Addison in einem Interview im Januar dieses Jahres erklärte: "Ich bin bei Beziehungen sehr vorsichtig geworden, weil ich in der Vergangenheit viel über mich selbst gelernt habe."

Noch vor wenigen Jahren sorgte die Beziehung der beiden für große Begeisterung bei Addisons Fans. Mit Schnappschüssen und Posts zeigten sie regelmäßig ihre Zuneigung füreinander. Addison, die als Social-Media-Star begann und sich mittlerweile eine Karriere als Schauspielerin und Musikerin aufgebaut hat, verfolgt aktuell zahlreiche Projekte. Nach dem Abschluss ihrer Nordamerika-Tour steht sie kurz vor einer Reise nach Australien und zeigt sich entschlossen, auf ihrer Erfolgsspur zu bleiben. Für 2026 ist sogar ein Auftritt beim legendären Coachella-Festival geplant.

Getty Images Addison Rae bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 18. Oktober 2025

Getty Images Addison Rae mit Omer Fedi bei den 64. Grammys Awards

IMAGO / ZUMA Press Wire Addison Rae bei den MTV Video Music Awards 2024