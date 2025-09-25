Marc-Robin Wenz packt über Trennung von Alessa Wichert aus

Marc-Robin Wenz spricht erstmals offen über die Trennung von Alessandra Wichert (28). In der Show "Iconic Drama" von Sam Dylan (34) plaudert der Reality-TV-Star über die Romanze zwischen ihm und Alessa, wie sie von vielen genannt wird, die im August endete. Während Fans zuletzt über ein mögliches Comeback gemunkelt hatten, stellt Marc-Robin klar: "Ich war mit Alessa zusammen, ja. Jetzt bin ich jedoch frisch wieder Single." Zu den Gründen der Trennung äußert er sich ausführlich und spricht von tiefen Gefühlen, die jedoch nicht ausgereicht hätten.

Der Realitystar schildert, dass Streitigkeiten und vor allem Eifersucht eine große Rolle gespielt hätten. Marc-Robin erwähnte in der Show, dass Alessa ihn unter Druck gesetzt habe und es von ihrer Seite aus viele Forderungen gegeben habe, während diese in umgekehrter Richtung nicht akzeptiert wurden. Zuletzt habe sie auch seine beste Freundin Julia Römmelt (31) beleidigt. "Die Liebe war die ganze Zeit da, aber wenn dann zu viele Kompromisse kommen und man dann trotzdem die ganze Zeit abgefuckt ist, dann bringt das auch alles nichts", erklärt Marc-Robin, und ergänzt, dass die Beziehung für beide Seiten immer belastender wurde. Alessa hat sich inzwischen auf Instagram geäußert und angekündigt, ebenfalls ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Die Trennung ist nicht die erste, mit der Alessa in den Schlagzeilen landet. Die Influencerin hatte sich vor Kurzem bereits öffentlich dazu entschieden, trotz neugieriger Nachfragen ihrer Follower keine Details zu ihrem Liebes-Aus zu teilen, erwähnte jedoch, dass es einiges gebe, das sie verarbeiten müsse. Marc-Robin hingegen geht nun in die Offensive, was in den nächsten Tagen wohl für Diskussionen sorgen dürfte – vor allem, wenn Alessas angekündigte Stellungnahme folgen wird. Nach der kurzen, aber intensiven Beziehung bleibt abzuwarten, ob die beiden trotzdem einen respektvollen Umgang finden können.

Collage: Instagram / alessandrawichert, Instagram / marc.robiin Alessandra Wichert und Marc-Robin Wenz Collage

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit