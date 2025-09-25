Trennung von Marc-Robin: Marlisa hat kein Mitleid mit Alessa

Das Liebes-Aus zwischen Alessandra Wichert (28) und Marc-Robin Wenz sorgt weiter für Schlagzeilen. Nun hat sich auch Marlisa Rudzio (36) zu Wort gemeldet – und dabei wenig Verständnis für Alessandra gezeigt. Auf Instagram kommentierte die Reality-TV-Bekanntheit, dass Alessandra genau gewusst habe, worauf sie sich einlässt. "Als ob man jetzt noch Mitleid mit ihr hat, nachdem jeder weiß, wie er ist", schrieb Marlisa unter einen Beitrag zu der Trennung.

Der Grund für Marlisas scharfe Worte liegt vermutlich in der gemeinsamen Vergangenheit mit Marc-Robin. In der Reality-Show Ex on the Beach hatte Marc-Robin einst Marlisa gestanden, am selben Tag sowohl mit ihr als auch mit ihrer Schwester Sex gehabt zu haben. Die Blondine zeigte sich damals schockiert und hat seitdem offenbar keinen guten Draht mehr zu dem Realitystar.

Alessandra und Marc-Robin galten zwischenzeitlich als vielversprechendes Paar der Reality-Szene. Im August scheiterte die Beziehung der beiden jedoch. Zu Gast bei Sam Dylans (34) Show "Iconic Drama" plauderte der TV-Casanova offen über das Liebes-Aus: "Die Liebe war die ganze Zeit da, aber wenn dann zu viele Kompromisse kommen und man dann trotzdem die ganze Zeit abgefuckt ist, dann bringt das auch alles nichts."

Collage: Instagram / mrs.marlisa, RTL Collage: Marlisa Rudzio und Alessandra Wichert

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

