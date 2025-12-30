Planen James Middleton und Frau Alizée weiteren Nachwuchs?

James Middleton (38) gibt einen selten offenen Einblick in seine Familienpläne – und lässt dabei durchaus aufhorchen. Im Gespräch mit Hello! verrät der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (43), dass er und seine Frau Alizée Thevenet sich sehr gut vorstellen können, ihre kleine Familie zu vergrößern. "Wir würden das Trippeln von zwei oder vier Füßen willkommen heißen", sagt James und spielt damit augenzwinkernd auf weitere Babys an – oder vielleicht auch auf einen flauschigen Vierbeiner. Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht.

James und seine Frau Alizée lernten sich 2018 in einem Londoner Club kennen und heirateten 2021. Das Paar lebt auf dem Land und zieht dort Sohn Inigo groß. Der kleine Inigo wächst in einem mehrsprachigen und lebhaften Umfeld auf. Während Alizée ausschließlich Französisch mit ihrem Sohn spricht, unterhält sich James nur auf Englisch mit ihm, was die Eltern als "wundervoll" empfinden. Zudem verbringt Inigo viel Zeit mit seinen sechs Cousins und Cousinen, darunter auch die drei Kinder von Kate und Prinz William (43) sowie die drei Sprösslinge von James' anderer Schwester Pippa (42) und deren Ehemann James Matthews (50).

Besonders zur Weihnachtszeit schätzen die Middletons die familiäre Nähe. So unterstützten James und Alizée Kate bei ihrem alljährlichen Weihnachtskonzert "Together at Christmas", das Anfang Dezember in der Westminster Abbey stattfand. Das Weihnachtsfest selbst verbringt Kate jedoch nicht mit Bruder, Schwester, Eltern und Co., sondern traditionell mit den übrigen Royals in Sandringham.

Getty Images James Middleton auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Frau, seinem Sohn und den Hunden im Januar 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2025