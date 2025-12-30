Nanu: Siebenfacher Vater verlässt WWM auf Günther Jauchs Rat

Beim weihnachtlichen Special von Wer wird Millionär? sorgte Kandidat Necktarakis Konstantinidis für beste Unterhaltung. Der siebenfache Patchwork-Vater aus Rheinland-Pfalz beeindruckte nicht nur mit seiner Persönlichkeit, sondern auch mit einem auffälligen Weihnachtspullover, den Moderator Günther Jauch (69) kurzerhand als "scharf" bezeichnete. Locker meisterte Necktarakis die ersten Fragen, darunter auch die Auswahlaufgabe rund um den Kinderlied-Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei". Doch während er anfangs mit Humor und Leichtigkeit punktete, wurde es später bei Musik- und Fußball-Fragen kniffliger. Mit der Unterstützung des Publikums und mehrerer Joker kämpfte er sich bis zur 8.000-Euro-Frage vor.

Diese führte den Justizvollzugsbeamten dann aber an seine Grenzen. Gefragt nach einem Klub aus einem kleinen Ort mit weniger als 1.500 Einwohnern, der in diesem Jahr Fußballmeister wurde, musste er schließlich den letzten Joker bemühen. Glück und eine Portion Bauchgefühl führten ihn zur richtigen Antwort: "Schweden". Bei der nächsten Frage überredete Günther den Kandidaten jedoch, nicht weiterzuspielen und mit 8.000 Euro nach Hause zu gehen. "Für Ihre Frau und Ihre Kinder – hören Sie auf", bat der Moderator schließlich, bevor Necktarakis einwilligte. Mit einem augenzwinkernden Kommentar über die Risiken seines Bauchgefühls verabschiedete sich der sympathische Familienvater aus der Show.

Doch nicht jeder Gast beim Weihnachtsspecial kam beim Publikum so gut an. Bei Lea Holtorf aus Hamburg sorgte eine Szene für Gesprächsstoff, als ein genervtes Stöhnen aus dem Publikum ertönte, während die Kandidatin an der 2.000-Euro-Frage grübelte. Anstatt sich davon aus dem Konzept bringen zu lassen, reagierte Lea spontan und schlagfertig: "Wer stöhnt denn da so?", rief sie in den Saal und blickte herausfordernd in die Runde. Als der Moderator mit gewohnt trockenem Humor konterte, ließ sich die Hamburgerin nicht beirren und ergänzte abgenervt: "Die Person kann sich selbst auf den Stuhl setzen."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kandidat Necktarakis Konstantinidis bei "Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lea Holtorf, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin