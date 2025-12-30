"Stranger Things"-Stars haben Kate-Bush-Hit satt

Noah Schnapp (21) und Caleb McLaughlin (24) können den Kate-Bush-Hit "Running Up That Hill (A Deal with God)" vorerst nicht mehr hören. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London erzählten die beiden Stranger Things-Stars, wie sehr die Dreharbeiten der Netflix-Erfolgsshow ihr Leben geprägt haben. "Ich habe inzwischen das Gefühl, dass ich in den 80ern aufgewachsen bin", sagte Noah, der seit seiner Kindheit als Will Byers vor der Kamera steht. Sein Kollege Caleb, der Lucas Sinclair spielt, stimmte ihm zu: Die Welt von Hawkins, Synthesizer-Sounds und Walkmans sei für sie längst zum echten Lebensgefühl geworden – auch wenn sie einen bestimmten Song inzwischen nicht mehr hören können.

Während sie Songs wie "Should I Stay or Should I Go" von The Clash immer noch feiern, ist mit "Running Up That Hill" fürs Erste Schluss. "TikTok ruiniert einfach manche Dinge", klagte Noah mit Blick darauf, dass der Hit in unzähligen Clips verwendet wurde. Caleb ergänzt lachend: "'Running Up That Hill' ist ein Klassiker und wir lieben das Lied, aber ich habe es vielleicht ein wenig satt." Ironischerweise wird der Song trotzdem wieder in der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" zu hören sein, deren letzte Folge am 1. Januar 2026 erscheint.

Ihr Musikgeschmack zeigt, wie stark die Serie ihre Hauptdarsteller geprägt hat. Noah schwärmte im Interview von Klassikern wie "Africa" von Toto oder "Every Breath You Take" von The Police, die er zu seinen Lieblingssongs zählt. "Ich liebe 80er-Musik, und ich höre sie auch heute noch. Sie gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit", erzählte der Schauspieler. Caleb hat auf seinem Smartphone eine eigene 80er-Playlist gespeichert. "Das fühlt sich an wie meine Kindheit", erklärte er.

Getty Images Caleb McLaughlin und Noah Schnapp, November 2025

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast auf der Premiere der dritten Staffel