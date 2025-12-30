Unbezahlte Miete: Denise Richards und Ex müssen Haus räumen

Denise Richards (54) und ihr Ex-Mann Aaron Phypers müssen raus aus ihrem gemieteten Zuhause in Calabasas: Ein Richter am Superior Court in Los Angeles hat die Räumung angeordnet, nachdem monatelang keine Miete gezahlt worden sein soll. Laut Page Six und Us Weekly schuldet das frühere Paar dem Vermieter 71.264 Euro an ausstehenden Zahlungen. Beide hatten den Mietvertrag im Juni 2020 unterschrieben, mitsamt einer Kaution in Höhe von 20.361 Euro. Denise lebt nach eigener Darstellung schon seit zwei Jahren nicht mehr in dem Haus. In der Immobilie hielten sich zuletzt Aaron sowie dessen Eltern und sein Bruder auf.

Der Vermieter John Karan gab in der Klage an, dass seit Monaten keine Miete gezahlt worden sei. Laut Us Weekly betrug diese 10.180 Euro im Monat. Weil beide Namen auf dem Vertrag stehen, richtet sich die Räumung juristisch gegen Denise und Aaron. In Gerichtsdokumenten erklärte die Schauspielerin, sie habe Aaron Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass er die Miete übernehmen müsse, solange seine Familie im Haus bleibe. Zudem warf sie ihm vor, die Immobilie "in einen Zustand der Unordnung" versetzt zu haben. Aus dem Umfeld von Aaron hieß es hingegen, die Räume seien nach ihrem Auszug verbessert worden. Parallel versucht Aaron vor Gericht, nachehelichen Unterhalt zu erwirken; er gab an, mit Rückständen bei Miete, Nebenkosten und weiteren Schulden zu kämpfen und bezifferte seine laufenden Ausgaben auf über 84.839 Euro pro Monat.

Privat ist die Lage zwischen den Ex-Partnern ohnehin höchst angespannt. Denise hat nach eigenen Angaben die Trennung als langwierigen Prozess erlebt und verlässt sich in dieser Zeit stark auf ihr Umfeld. Im Herbst wurde ihr ein dauerhaftes Kontakt- und Näherungsverbot zugesprochen, nachdem sie in Gerichtsdokumenten von Misshandlungen während der Ehe berichtet hatte. Aaron bestreitet diese Vorwürfe. Während die Schauspielerin sich längst ein neues Zuhause gesucht haben soll, blieb der frühere Partner im Calabasas-Haus und lebte dort mit seiner Familie. Denise ist Mutter von drei Kindern und hält familiäre Details weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, zeigt aber immer wieder, dass sie sich im engsten Kreis Rückhalt sucht, wenn es privat stürmisch wird.

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers im April 2023

IMAGO / Newscom World Denise Richards und Aaron Phypers, 2019

Getty Images Denise Richards, September 2025