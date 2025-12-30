Haftstrafe droht: Zachery Ty Bryan gesteht Bewährungsverstoß

Zachery Ty Bryan (44) ist zurück vor dem Richter: Der frühere "Hör mal, wer da hämmert"-Star erschien am Montag, 29. Dezember, in Eugene, Oregon, zu einer Anhörung wegen mutmaßlicher Bewährungsverstöße. Dort räumte der Schauspieler laut KEZI gleich drei Verstöße ein. Die Bewährung steht im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2023. Für den Schauspieler ist nun ein neuer Termin angesetzt: Am 17. Februar soll das Strafmaß verkündet werden, und es könnte hart ausfallen.

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Zacherys Bewährungshelfer nach dem Geständnis empfiehlt, die ursprünglich drohende Haft von 19 bis 20 Monaten vollständig zu verhängen. Der 44-Jährige war am 10. Dezember vorübergehend aus der Aufsicht von Lane County Community Corrections entlassen worden, nachdem er Ende November in Gewahrsam genommen worden war. Hintergrund ist ein Vorfall nahe einem beliebten Campinggebiet in Oregon, bei dem Deputys des Lane County Sheriff’s Office Zachery, Johnnie und die drei gemeinsamen Kinder in einem Pickup antrafen. In einem Facebook-Statement erklärte die Behörde, beide hätten Anzeichen von Beeinflussung gezeigt. Zudem hieß es, zwischen beiden habe ein Kontaktverbot aus einem früheren Verfahren bestanden.

Für den einstigen Kinderstar setzt sich damit eine belastende Serie juristischer Auseinandersetzungen fort, die seine Beziehung zu Johnnie seit Jahren überschattet. Das Paar ist seit 2021 verlobt und hat drei gemeinsame Kinder: Tochter Kennedy und die Zwillinge Parker und Sequoia. Immer wieder tauchen in Polizeiberichten schwere Vorwürfe auf – von Vorfällen häuslicher Gewalt bis hin zu Alkoholfahrten –, während Zachery und seine Verlobte zugleich versuchen, einen Familienalltag zu organisieren. Zusätzlich hat der Schauspieler aus früheren Beziehungen weitere Kinder, für die er ebenfalls Verantwortung trägt.

Anzeige Anzeige

Imago Zachery Ty Bryan bei einem Event in Santa Monica am 13. November 2016

Anzeige Anzeige

Imago Zachery Ty Bryan bei der Premiere von "Dark Tourist" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Zachery Ty Bryan bei der Premiere von "America" in Los Angeles: Zachery Ty Bryan