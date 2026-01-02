Dilara Kruse reicht es: Feiert sie bald Reality-TV-Abschied?

Reality-Gesicht Dilara Kruse sorgt mit offenen Worten in ihrer Instagram-Story für Aufsehen: In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Followern plaudert sie über ihre mögliche TV-Zukunft und stellt ihre weitere Teilnahme an Reality-Formaten plötzlich infrage. Die Influencerin hinterfragt, ob sie noch Lust auf neue Projekte im Trash-TV-Kosmos hat: "Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich aktuell nicht, ob ich weiterhin Reality machen möchte."

Gegenüber ihren Fans erklärt sie den Grund: "Vieles fühlt sich für mich nicht mehr echt an, sondern zunehmend inszeniert – mit fake Gelaber, fake Trennungen, fake Beziehungen und künstlichem Streit." Eine Sendung steht für Dilara schon jetzt fest auf der persönlichen No-Go-Liste: Auf die Idee eines Users, sie gemeinsam mit Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) bei Reality Backpackers zu sehen, reagiert sie deutlich: "Das Format ist nichts für mich. Nein, danke."

Auch im Gespräch mit Blitzlichtgewitter ließ Dilara kein gutes Haar an ihren Reality-Kollegen. Vor allem der Forsthaus Rampensau Germany-Cast gefiel ihr nicht. Offen erzählte sie: "Bei manchen Kandidaten hab ich mir gedacht, dafür brauche ich Schmerzensgeld. Das ist nicht in Ordnung, das steht nicht in meinem Vertrag." Besonders mit Eva Benetatou (33) und Walentina Doronina (25) habe es ordentlich geknirscht. "Walentina finde ich ja schon nicht sympathisch. Aber dann noch Eva... Aber ich sage euch ganz ehrlich: Neben den beiden bin ich sympathisch", schoss die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Juli 2024

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024