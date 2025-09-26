Perrie Edwards zeigt Babybauch bei Soloalbum-Listening-Party

Perrie Edwards (32) strahlt vor Glück: Bei einer exklusiven Listening-Party stellte die Sängerin am Donnerstag ihr erstes Soloalbum vor und präsentierte dabei stolz ihren Babybauch, unter anderem in ihrer Instagram-Story. In einem eleganten weißen Jumpsuit mit Cut-out, der ihren Bauch betonte, zeigte sich Perrie gut gelaunt und posierte vor einer Leinwand mit ihrem Albumcover. Das Event markiert einen besonderen Moment in ihrer Karriere, denn sie startet damit offiziell in ihr neues Kapitel als Solokünstlerin. Gemeinsam mit ihrem Partner, Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32), erwartet Perrie ihr zweites Kind. Die beiden sind bereits Eltern des vierjährigen Axel.

Doch nicht nur bei der Listening-Party sorgte Perrie für Lächeln, auch ihr Sohn brachte seine Mutter kürzlich charmant aus der Fassung. Als Perrie in seiner Anwesenheit zensierte Songtexte aus ihrem neuen Album vorsang, stellte Axel prompt klar: "Das sind nicht die Worte!" Der freche Einwand des kleinen Kritikers brachte seine Mutter zum Lachen, während Fans die Situation in den sozialen Medien feierten. Mit Kommentaren wie "Axel ist ein kleiner Star" und "Da zeigt der Sohn der Sängerin, wie's richtig geht" würdigten sie die humorvolle Szene. Perrie scheint ihrer Rolle als Künstlerin und Mutter gleichermaßen mit viel Herzblut nachzukommen.

Für Perrie, die nach der Pause von Little Mix ihren eigenen musikalischen Weg geht, ist dieser Abschnitt ihres Lebens von großer Bedeutung. Neben der Freude über die Musik und ihr wachsendes Familienglück sprach sie zuletzt offen über schwierige Momente. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson erinnerte sie sich an ihre Fehlgeburt im Jahr 2022 und beschrieb diesen Moment als "den schlimmsten Tag meines Lebens". Als sie bei einer Routineuntersuchung die niederschmetternde Nachricht bekam, dass das Herz des Babys nicht mehr schlug, fühlte sich für sie alles wie ein "außerkörperliches Erlebnis" an. Diese Erfahrungen hätten sie jedoch stärker gemacht und lassen sie die Schwangerschaften umso bewusster genießen, betonte die Sängerin.

Instagram / rebecca_judd Rebecca Judd und Perrie Edwards, September 2025

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn