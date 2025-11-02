So belastend war Trennung von Zayn Malik damals für Perrie

Perrie Edwards (32) hat in der BBC-Dokumentation "Girlbands Forever" offen über die schweren Zeiten nach ihrer Trennung von Zayn Malik (32) gesprochen. Die ehemalige Little-Mix-Sängerin erzählte, dass ihre mentale Gesundheit während dieser Phase tief beeinträchtigt wurde. Besonders der Druck durch soziale Medien habe eine große Rolle gespielt. "Es tat einfach weh", erinnert sich Perrie, die 2015 die Beziehung zu dem früheren One Direction-Star beendete. Damals stand sie zudem unter Beobachtung der Öffentlichkeit, die unnachgiebig ihre Meinung äußerte. Die Verarbeitung floss in den Song "Shout Out to My Ex" ein, der sich zu einem großen Erfolg für Little Mix entwickelte.

Doch auch nach der Trennung blieb es für Perrie eine schwierige Zeit. Sie berichtet von einem Vorfall 2017 in Las Vegas, bei dem ihre psychische Belastung ihren Höhepunkt erreichte. Aufgrund starker Erschöpfung und Panikattacken musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. "Ich wusste nicht, was los war", sagte sie. Damals kannte sie die Symptome von Angstzuständen noch nicht. Während ihrer Abwesenheit musste ihre Band ohne sie auftreten, eine Erfahrung, die die Sängerin als sehr belastend und selbstvorwurfsvoll beschreibt. Trotz allem versuchte sie, gegenüber ihren Bandkolleginnen Stärke zu zeigen: "Auch wenn man selbst gerade durch eine schwierige Phase geht, möchte man für die anderen nicht schwach wirken."

In einem früheren Interview mit SiriusXM blickte Perrie ebenfalls auf ihre Zeit mit Zayn zurück. Ohne seinen Namen direkt zu nennen, sprach die Sängerin offen darüber, wie sehr sie das Beziehungsende belastet hatte. "Die Trennung hat mich bis in mein Innerstes erschüttert", erklärte Perrie damals. Sie machte klar, dass niemand Schuld an dieser Situation trug, doch gerade in jungen Jahren habe sie geglaubt, ihre damalige Vorstellung von Liebe sei normal – was sie im Nachhinein ganz anders sah. "Wenn man jung ist, denkt man einfach, dass diese Vorstellung von Liebe normal ist, und das ist sie nicht", berichtete sie.

Zayn Malik und Perrie Edwards

Perrie Edwards, Dezember 2024

Zayn Malik bei der Pariser Fashion Week 2024