Offenbarung: Perrie Edwards kämpfte früher mit Agoraphobie

Perrie Edwards (32) hat kürzlich in einem Podcast offen über ihre Kämpfe mit Agoraphobie gesprochen, einer Angststörung, die es ihr in der Vergangenheit erschwerte, alltägliche Dinge wie das Bestellen von Essen per Zimmerservice zu bewältigen. Während ihrer erfolgreichen Zeit mit der Girlgroup Little Mix quälte sie häufig die Angst, was das Reisen und Arbeiten zur großen Belastung machte. "Ich hätte mein eigenes Bein abkauen können vor Hunger, aber ich war zu verängstigt, um anzurufen", gab die Sängerin im Podcast "Mental As Anyone" zu. Die 32-Jährige suchte schließlich therapeutische Hilfe, um die Auswirkungen der Angst in den Griff zu bekommen.

Perrie erklärte weiter, dass sie glaubt, ihre Agoraphobie sei auch durch ihre gesundheitliche Vorgeschichte beeinflusst. Die Sängerin wurde mit Ösophagusatresie geboren, einer seltenen Erkrankung, bei der die Speiseröhre nicht richtig ausgebildet ist und Nahrung den Magen nicht erreichen kann. Dieser Zustand brachte viele Krankenhausaufenthalte und Operationen mit sich, die ihre Kindheit prägten. "Ich denke, das Gefühl, in einem Körper gefangen zu sein, der nicht richtig funktioniert, hat diese Ängste verstärkt", sagte sie. Heute ist Perrie jedoch optimistisch und betont die Rolle, die regelmäßige Therapiesitzungen bei ihrer Erholung spielen.

Während sie an sich arbeitet, erlebt Perrie aber auch aufregende persönliche und berufliche Höhepunkte. Mit ihrem Verlobten, dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32), erwartet die Sängerin ihr zweites Kind – Sohn Axel bekommt somit ein Geschwisterchen. Zudem feierte die Musikerin kürzlich die Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums, das Ende September erschien. Für den besonderen Anlass organisierte sie ein exklusives Listening-Event, bei dem sie stolz ihren Babybauch präsentierte. Fans dürfen sich somit nicht nur über neue Musik, sondern auch über einen neuen Lebensabschnitt in Perries Leben freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025