Perrie Edwards' Sohn Axel korrigiert ihren eigenen Songtext

Perrie Edwards (32) sorgte auf Social Media für einen amüsanten Moment, als ihr vierjähriger Sohn Axel (4) sie bei den Texten eines ihrer eigenen Songs korrigierte. In einem Instagram-Video, das sie mit ihren Fans teilte, sang Perrie einen zensierten Text ihres neuen Liedes "Absof**kinglutely", um den vulgären Ausdruck in Anwesenheit ihres Sohnes zu vermeiden. Sie ersetzte ihn durch die ungewöhnlichere Formulierung "absolutely freakinglutely". Doch Axel ließ nicht locker und stellte mit kindlicher Offenheit klar: "Das sind nicht die richtigen Worte!" Als der kleine Kritiker sogar den tatsächlichen Ausdruck wiederholte, konnte Perrie vor Lachen kaum noch an sich halten.

Der humorvolle Vorfall ereignete sich nur wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums, das diesen Freitag erscheint. Perrie hat seit der Pause von Little Mix 2022 eine erfolgreiche Solokarriere gestartet und bereits einige Hits wie "You Go Your Way" und "Tears" veröffentlicht. Doch zurzeit dreht sich bei der Sängerin nicht alles um Musik, sondern auch um das Familienglück. Sie erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten, Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32). Die freudige Nachricht teilte Perrie Anfang des Monats auf Social Media, wo sie in einem charmanten Posting gemeinsam mit Alex und Axel auch ihren Babybauch präsentierte.

Der erneute Nachwuchs ist ein besonders bedeutendes Ereignis für Perrie, da sie in der Vergangenheit mit schmerzhaften Erlebnissen konfrontiert war. In einem Podcast sprach sie offen über zwei Fehlgeburten, die sie vor der Geburt ihres Sohnes Axel und danach erlitten hatte. Axel bezeichnet sie deswegen liebevoll als ihr "Regenbogenbaby". Diese Verluste hätten sie sehr geprägt, doch inzwischen könne sie voller Dankbarkeit auf ihre wachsende Familie blicken.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn