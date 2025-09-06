Perrie Edwards erwartet ihr zweites Kind mit Verlobtem Alex

Perrie Edwards (32) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Die Musikerin erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (32). Die frohe Botschaft teilte die ehemalige Little Mix-Sängerin über ihre sozialen Medien mit ihren 18,8 Millionen Followern. In einem herzerwärmenden Video auf Instagram gewährt sie einen seltenen Einblick in ihre kleine Familie, inklusive ihres vierjährigen Sohnes Axel und ihres Partners Alex. Zu dem Video schreibt Perrie: "Ratet mal, meine Lieben...", eine Anspielung auf ihren Song "If He Wanted to He Would".

Die frohe Botschaft der Schwangerschaft kommt wenige Wochen, nachdem bekannt wurde, dass das Paar plant, endlich zusammenzuziehen. Aufgrund der unterschiedlichen Karrierewege – Perrie auf Welttournee und Alex in verschiedenen Städten wegen seiner Fußballkarriere – hat das Paar bisher noch nicht zusammengelebt. Alex beendete kürzlich seinen Vertrag mit Beşiktaş Jimnastik Kulübü, was einen Umzug nach Großbritannien nun möglich macht. Die süßen Baby-News sind jetzt ein weiterer Meilenstein in ihrer Beziehung – die Nachricht verbreitet sich aktuell schnell und wird bereits von zahlreichen Gratulationen ihrer prominenten Freunde, ehemaligen Bandkolleginnen und Fans begleitet.

Die Ankündigung der zweiten Schwangerschaft ist umso bedeutender, da Perrie in der Vergangenheit zwei Fehlgeburten erlitten hatte. Im Podcast "We Need To Talk" erklärte sie, dass sie während ihrer Zeit mit Little Mix eine Fehlgeburt bei 22 Wochen erlitt. Diese traumatische Erfahrung, von der nur enge Freunde und Familie wussten, war eine große Belastung für die Familie. Ihr Sohn Axel, den sie als "Regenbogenbaby" bezeichnet, brachte neues Glück in ihr Leben. Perrie drückte ihre Dankbarkeit dafür aus, endlich eine wachsende Familie zu haben, und freut sich darauf, nun alle gemeinsam unter einem Dach zu leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Februar 2019