Alles auf Anfang: Regisseur will keinen der 007-Kandidaten

Es ist das wohl größte Geheimnis Hollywoods: Wer wird der neue James Bond? Seit Daniel Craig (57) seine Zeit als Geheimagent im Auftrag ihrer Majestät beendet hat, wird ein Nachfolger gesucht. Potenzielle Nachfolger gibt es viele. Es fielen bereits Namen wie Henry Cavill (42), Aaron Taylor-Johnson (35) und zuletzt Callum Turner (35). Aber so wie es jetzt aussieht, wird es keiner der bisher genannten werden. Denn wie Deadline berichtet, hat Regisseur Denis Villeneuve (57) eine ganz klare Vorstellung von seinem James Bond und möchte ein ganz frisches Gesicht: Unbekannt soll er sein. Denis soll sich einen Schauspieler vorstellen, der möglichst nah an der Beschreibung der Romanvorlage von Ian Fleming (†56) ist.

Ian beschrieb in seinen Büchern einen Mann, der mehr ein "stumpfes Instrument" ist. James Bond wurde als "tödlichen, aber extrem langweiligen, uninteressanten Mann" beschrieben – daran soll Denis sich orientieren wollen. Zudem soll er Experimente wohl ausschließen. Auch hier möchte der gebürtige Kanadier möglichst dicht an dem James Bond bleiben, den Ian in seinen Romanen erschaffen hat. Der neue 007 wird also definitiv ein Mann und britischer Herkunft sein. Bis sie endlich einen neuen Darsteller präsentiert bekommen, müssen die Fans sich aber noch ein bisschen gedulden. Denis arbeitet derzeit noch an Dune: Part Three. Sobald das Sci-Fi-Spektakel im kommenden Jahr abgeschlossen ist, will er mit dem Casting und der Produktion beginnen.

Das "James Bond"-Universum taucht mit den kommenden Filmen in ganz neue Gewässer ein, weshalb die Fans sich auf einige Veränderungen gefasst machen müssen. Das Zepter in der Hand haben nämlich mittlerweile die Amazon MGM Studios, denen im Februar 2025 die kreative Kontrolle überlassen wurde. Denis wurde im Juni als Regisseur für den nächsten Film bestätigt. Schon hier betonte er in einem Instagram-Post: "Ich habe vor, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre." Casting-Entscheidungen wurden seitdem noch keine getroffen. Aber der Filmemacher soll Gerüchten zufolge ein Auge auf Sydney Sweeney (28) als Bond-Girl geworfen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images "James Bond"-Autor Ian Fleming

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"