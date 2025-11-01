Wegen seines Alters: Idris Elba will nicht James Bond werden

Idris Elba (53) hat Gerüchte, er könne der nächste James Bond werden, endgültig ausgeräumt. Im Gespräch mit dem Mirror erklärte der 53-jährige Schauspieler, dass sein Alter ein entscheidender Faktor sei, warum er den ikonischen Agenten nicht spielen wolle. "Ich kann nicht glauben, dass ich das mit 53 immer noch gefragt werde!", sagte er. "Wenn man für Bond unterschreibt, verpflichtet man sich auf ein Jahrzehnt und oft noch länger. Niemand möchte Bond sehen, wie er mit Mitte 60 herumrennt." Die Suche nach einem Nachfolger von Daniel Craig (57), der 2021 die Rolle niedergelegt hatte, dauert derweil an.

Trotz seines Ausschlusses als James Bond bleibt Idris weiterhin ein vielbeschäftigter Schauspieler. Besonders seine Rolle des traumatisierten Detektivs Luther zählt zu den herausragenden Stationen seiner Karriere. Von 2010 bis 2019 begeisterte die BBC-Serie das Publikum, und 2023 folgte ein Film, der die Geschichte um "Luther" fortsetzte. Auch international hat der Schauspieler Erfolg: Seine Rollen in Blockbustern wie "Thor: Ragnarok" und "Hobbs & Shaw" haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht. Darüber hinaus ist Idris nicht nur in der Filmwelt aktiv, sondern auch sozial engagiert. Besonders sein Kampf gegen Messerkriminalität liegt ihm am Herzen. In Zusammenarbeit mit der King's Trust Stiftung setzt er sich dafür ein, gefährdete Jugendliche von der Straße zu holen.

Der Schauspieler weiß, dass das Leben in seinen Fünfzigern seine ganz eigenen Herausforderungen birgt. Doch diese Phase ist für ihn auch eine Zeit des wachsenden Selbstbewusstseins, wie er in der Vergangenheit dargelegt hatte. Privat steht ihm seine Frau Sabrina dabei stets zur Seite, mit der er nicht nur in der Ehe, sondern auch bei gemeinsamen Projekten wie ihrer eigenen Hautpflegemarke harmoniert. Idris beschreibt sie liebevoll als seine beste Freundin und schätzt die Teamarbeit mit ihr. Ein weiterer starker Antrieb in seinem Leben ist die Familie: Für seine Kinder hat Idris einen großen Wunsch – dass sie ihren eigenen Weg finden und dabei stets ihrer Leidenschaft folgen.

