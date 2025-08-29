Darum ist Glen Powell nicht als James Bond geeignet

Glen Powell (36), bekannt aus Filmen wie Top Gun: Maverick, hat mit Nachdruck klargestellt, dass er nicht in die Rolle des legendären Geheimagenten James Bond schlüpfen will. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte der Schauspieler: "Ich bin Texaner. Ein Texaner sollte nicht James Bond spielen." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Meine Familie und ich scherzen oft, dass ich Jimmy Bond spielen könnte, aber sicher nicht James Bond." Er fügte hinzu, dass für diese ikonische Rolle ein echter Brite notwendig sei.

Aktuell feiert Glens Karriere weitere Höhepunkte. Neben der neuen Serie "Chad Powers", die am 30. September auf Hulu startet, spielt er in der Verfilmung des Stephen-King-Romans "The Running Man" mit, die am 14. November ins Kino kommt. In der Sport-Comedy "Chad Powers" verkörpert der Schauspieler einen in Ungnade gefallenen Football-Spieler, der undercover ermittelt – nach seinen eigenen Worten die bisher anspruchsvollste Rolle seiner Laufbahn. Er äußerte zudem, dass die Arbeit mit Regie-Größen wie Edgar Wright (51) und J.J. Abrams für ihn wie eine Filmschule sei, die ihn inspiriere, irgendwann selbst Regie zu führen.

Während Glen mit der Bond-Frage für Klarheit sorgt, bleibt die Suche nach dem nächsten 007 weiterhin spannend. Zuletzt wurden Namen wie Aaron Taylor-Johnson (35) und Henry Cavill (42) in den Raum geworfen, ohne dass bisher eine endgültige Entscheidung gefallen ist. Besonders hohe Erwartungen scheinen derzeit an den Briten Callum Turner (35) zu bestehen, der laut Umfragen viel Unterstützung von den Fans erhält. So bleibt die Bond-Nachfolge weiterhin ein heiß diskutiertes Thema, das die Fans weltweit in Atem hält.

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Callum Turner bei der "Masters of the Air"-Premiere in Los Angeles