Brooklyn Beckham schweigt zu Mama Victorias Netflix-Serie

Victoria Beckham (51) hat den Trailer für ihre neue Netflix-Dokuserie veröffentlicht, die einen intimen Einblick in ihr jetziges Leben und ihre Karriere bietet. Stolz teilten ihr Ehemann David Beckham (50) und Sohn Cruz den Teaser auf ihren Instagram-Kanälen, doch auffällig war das Schweigen von Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30). Besonders brisant: Der Älteste der Familie fehlt offenbar nicht nur bei den Social-Media-Beiträgen, sondern auch im Trailer. Darin spricht Victoria emotional über ihre Familie und ihre Karriere, während Szenen von David und den Kindern Romeo (23) und Cruz (20) gezeigt werden. Brooklyn bleibt hierbei auffällig unsichtbar.

Die fehlende Teilnahme von Brooklyn an den Feierlichkeiten seiner Familie wirft erneut ein Licht auf die möglichen Spannungen innerhalb der Beckhams. Fans zeigten sich auf seinem Instagram enttäuscht und forderten ihn auf, den Kontakt zu seiner Mutter und seiner Familie zu stärken. Ende 2023 hatte Brooklyn noch die Premiere von Davids Netflix-Dokumentation besucht und dabei den Eindruck tiefer Verbundenheit vermittelt. Doch die Vernachlässigung der Unterstützung für Victorias neues Projekt könnte die Spaltung zwischen ihm und seinen Eltern weiter zementieren.

Der Bruch innerhalb der Familie scheint sich schon länger anzubahnen. Zuletzt sorgte Brooklyns Absenz bei Ereignissen seiner Familie für Schlagzeilen, was Beobachter darüber spekulieren ließ, ob Victoria und David überhaupt noch auf eine Versöhnung hoffen. Während sich seine jüngeren Brüder Romeo und Cruz weiterhin in traditionellen Familienmomenten zeigen, scheint Brooklyn zunehmend seinen eigenen Weg mit Nicola an seiner Seite zu gehen. Für Victoria dürfte sein Schweigen zu ihrer neuen Netflix-Serie ein besonders schmerzlicher Aspekt ihres Erfolgsmoments sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Brooklyn Beckham, Victoria Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023