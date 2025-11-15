"Voll geheult": Michi Beck kommen bei "The Voice" Tränen

Bei den dramatischen Teamfights der Castingshow The Voice of Germany sorgte eine emotionale Performance für einen seltenen Moment: Michi Beck (57), Gründungsmitglied der Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier und Coach in der Show, brach in Tränen aus. Greta Heimann, Kandidatin aus dem Team von Nico Santos (32), sang die Ballade "Keine ist wie du" mit solch einer Intensität, dass sie die Herzen des Publikums und der Coaches berührte. Michi, der gemeinsam mit Smudo (57) sonst recht taff auftritt, reagierte überwältigt: "Shit, Alter. Ich habe voll geheult, Alter!" Auch Nico räumte sichtlich ergriffen ein: "Ich hätte nicht gedacht, dass die Teamfights mich so sehr weghauen. Hinter der Bühne, ich bin fast umgekippt gerade!"

Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten von Greta, die ihre Darbietung dazu nutzte, Brunel Raherinandrasana aus dem Team von Rea Garvey (52) vom Hot Seat zu verdrängen. Reas Enttäuschung darüber war deutlich spürbar. Für ihn sei Brunel eines der besten Talente in seinem Team gewesen. "Das ist eins meiner besten Talente! War Brunel besser als Greta? Ja, aber die Emotion war so laut bei Greta, und das haben alle gespürt und gesehen." Der ehemalige The Masked Singer-Juror gab in der beliebten Show schließlich zu, dass Gretas Performance so emotional und eindringlich gewesen sei, dass er die Entscheidung des Publikums schon auch nachvollziehen könne. "Ich mag die Teamfights nicht. Die machen mich fertig", gab er sich letztlich geschlagen.

Michi zeigte sich nach der Show überrascht über sich selbst und betonte, dass normalerweise sein Fantastische-Vier-Kollege Smudo für Tränen bekannt sei: "Eigentlich ist ja Smudo der, der gerne mal ein Tränchen verdrückt. Mir kam aber eins, und ich habe geheult, wirklich." An diesem Abend seien die Emotionen jedoch auch bei ihm durchgebrochen. Der Musiker, der bereits seit 1993 mit seiner Band Erfolge feiert, betont immer wieder, wie sehr ihn Authentizität und Leidenschaft bei Künstlern bewegen. Bei Greta war genau dies für ihn der ausschlaggebende Punkt, warum sie in die nächste Runde gehöre. "Wenn mich jemand so zum Heulen bringt, dann gehört er einfach weiter", resümierte der Rapper nach der denkwürdigen Darbietung.

Titgemeyer, Michael / ActionPress Michi Beck, Juni 2022 in Meppen

Joyn Sänger Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2025

Getty Images Rea Garvey, August 2024