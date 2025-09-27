Das würde Sarah-Jane Wollny mit Promi-BB-Siegprämie machen

Schon in wenigen Tagen geht es für Sarah-Jane Wollny (26) und ihre Mitstreiter in den berühmt-berüchtigten Promi Big Brother-Container. Das Finale der Show liegt zwar noch in weiter Ferne, doch hat sich die Trash-TV-Bekanntheit schon ausgemalt, was sie als Siegerin mit dem Preisgeld von 100.000 Euro anstellen würde: Sarah-Jane hofft, damit irgendwann einen Traum wahr werden zu lassen. "Es auf die Seite legen, für meinen Traum von einem eigenen Pflegedienst", verrät sie in einem Q&A in ihrer Instagram-Story.

Die 26-Jährige arbeitet nämlich hauptberuflich in der Pflege. Damit sie an der Show teilnehmen kann, hat sie sich unbezahlt freistellen lassen – so handhabte sie es auch im vergangenen Jahr, als sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tinush Nasri an Temptation Island V.I.P. teilnahm. Sarah-Jane kombiniert damit ihre Leidenschaft für das Fernsehen und ihre beruflichen Ziele auf beeindruckende Weise. Trotz ihres Engagements für Promi Big Brother macht sie deutlich, dass sie danach wieder in ihren gewohnten Arbeitsalltag zurückkehren wird. Sie scheint also fest entschlossen, neben ihrer TV-Karriere auch auf ihre Arbeit in der Pflege zu setzen.

Sarah-Jane Wollny ist durch ihre Familie und deren Auftritte im Reality-TV bekannt geworden, hat sich jedoch längst eigene Ziele gesteckt. Besonders ihre Arbeit als Pflegekraft, die sie gewissenhaft ausübt, liegt ihr am Herzen. Immer wieder teilt sie Einblicke in ihren Alltag und spricht offen über ihre Pläne und Träume. Dass sie ihre Plattform nun nutzt, um auf die Pflege und ihre Bedeutung aufmerksam zu machen, rechnen ihr viele Fans hoch an.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, September 2025

Anzeige