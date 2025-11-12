So vereint Sarah-Jane Wollny ihren Pflegejob und Reality-TV

Sarah-Jane Wollny (27) schafft es, zwei so unterschiedliche Welten wie die der Pflege und des Reality-TVs miteinander zu verbinden. Die Tochter der Wollny-Familie verrät, dass sie sich trotz ihrer Popularität vor allem ihrem Beruf als Altenpflegerin verpflichtet fühlt. Mit Zwölf-Stunden-Diensten an nur 14 Tagen im Monat erfüllt sie ihre vollen Arbeitsstunden, während ihr der Rest des Monats Freiraum für andere Projekte lässt. Für TV-Engagements wie ihre Zeit bei Promi Big Brother lässt sie sich unbezahlt freistellen, bekommt also die Unterstützung ihres Arbeitgebers. "Ich liebe meinen Job, die Altenpflege. Und das wird auch immer meine Priorität sein", stellt sie im Interview mit Promiflash klar.

Zum Thema Kündigungsgerüchte stellt Sarah-Jane ebenfalls klar: Sie sei nach wie vor in der Pflege tätig. Der Wechsel ihres Arbeitgebers kurz vor der Realityshow "Promi Big Brother" habe offenbar für Verwirrung gesorgt, dabei habe sie ihre Tätigkeit nur in einer neuen Einrichtung fortgeführt. Wie zuvor arbeitet sie auch weiterhin in der ambulanten Intensivpflege, einer verantwortungsvollen Aufgabe, die ihr großen Rückhalt bietet. "Ich weiß nicht, warum das Gerücht die Runde gemacht hat, dass ich meinen Job gekündigt habe", gesteht die TV-Persönlichkeit und stellt sich bewusst hinter ihre Arbeit.

Nach ihrem Auszug aus dem TV-Container zeigte sich Sarah-Jane gelassen und voller Zuversicht. Sie betonte gegenüber Bild: "Ich werde weiterhin meinen Hauptberuf in der Altenpflege ausüben und die TV-Jobs nur nebenher." Ihr Beruf sei für sie nicht nur ein sicheres Standbein, sondern auch ein wichtiger Ausgleich zur Medienwelt. "Mein Job erfüllt mich – und er ist ein perfekter Ausgleich zum öffentlichen Leben", erklärte die Reality-Darstellerin. Trotz des Abschieds ihrer "Promi Big Brother"-Kollegen freute sich die Tochter der Großfamilie vor allem auf das Wiedersehen mit ihren Liebsten. "Mein erster Gedanke war: Endlich kann ich meine Familie wiedersehen", verriet sie.

Sarah-Jane Wollny, September 2025

Sarah-Jane Wollny, Realitystar

Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

