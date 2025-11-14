Nach Ex Tinush: Das wünscht sich Sarah-Jane Wollny von Neuem

Sarah-Jane Wollny (27) ist wieder Single. Nach ihrer Beziehung zu Tinush Nasri, die sie in der Realityshow Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt hatte, folgte das Liebes-Aus. Kurz nach den Dreharbeiten trennten sich die beiden offiziell. Im Gespräch mit Promiflash verrät die junge TV-Bekanntheit nun: "Mein Traummann müsste humorvoll sein, liebevoll, aber vor allem loyal. Er müsste hinter mir stehen und sich auch gut mit meiner Familie verstehen. Müsste Kinder haben wollen, weil ich will unbedingt irgendwann mal Kinder haben. Der Rest wird sich zeigen."

Auf die Frage, wie konkret ihre Familienplanung aussehen könnte, wird die Influencerin überraschend deutlich. "Oh, das ist schwierig. Ich sage erstmal eins. Mal schauen, wie es läuft. Aber ich will auf keinen Fall ein Einzelkind. Wenn, dann müssen es mindestens zwei sein", überlegt sie gegenüber Promiflash. Sie habe genaue Vorstellungen davon, wie ihre Zukunft aussehen solle und wünsche sich in ihrem Partner eine Person, die ähnliche Werte und Ziele habe. In Anbetracht ihrer engen Familie, zu der auch ihre prominente Mutter Silvia (60) gehört, wird schnell klar, weshalb ein partnerschaftliches Verhältnis zu ihrer Familie für sie so essenziell ist.

Nach turbulenten Monaten, in denen die Trennung von Tinush und Sarah-Jane die Schlagzeilen dominierte, wirkt sie nun entschlossen, ihr Liebesleben in geordnete Bahnen zu lenken. Bereits auf Nachfragen ihrer Follower im Netz hatte sie durchblicken lassen, dass es keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex gibt und dass sie diesen auch nicht vermisst. Es scheint, als wisse sie inzwischen, was sie sich für die Zukunft wünscht – eine harmonische Partnerschaft, die Platz für ihre großen Familienträume lässt.

Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

